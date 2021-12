Hermes Oostende verliest thriller in halve finales van Beker van België

Neen, Hermes heeft nog geen goed zicht op de bekerfinale in het Sportpaleis, zondag 27 februari 2022. Oudegem won aan zee na 2 uur en 1 minuut met 2-3 de heenmatch van de halve finales. De topscoorsters bij Hermes waren Charlotte Leys en Merle Baasdam, elk goed voor 19 punten.

Oudegem liet meteen zien dat het net als vorig jaar nog eens naar de bekerfinale wou doorstoten. De Oost-Vlamingen liepen vlot uit naar 5-11 en 11-17. Bij 14-24 kon Loladina Zwaanswijk (15 punten) het Oudegem nog eventjes moeilijk maken met haar opslagwerk. De vijfde setbal was de goeie voor Oudegem: een smash van ex-Hermesser Nina Coolman (21 punten): 18-25.

De tweede set verliep heel wat spannender dan de eerste : 5-5, 10-10 en 15-15. Door een falende receptie bij Oostende kon Oudegem met een fantastische Nikita De Paepe (32 punten) uitlopen tot 18-20. Bij 23-24 liet Oudegem een unieke kans op 0-2 liggen. Een thrillerslot met drie setballen voor Hermes eindigde op 28-26 na een onhoudbare service van Merle Baasdam waar de Oudegem-receptie geen raad mee wist.

Nina Coolman

In de derde set serveerde Charlotte Leys van 1-2 naar 5-2. Dat kloofje kon Oudegem niet meer dichten: 12-9; 17-13 en 21-17. Smashes van Nina Coolman en mooie opslagen van ex-Hermesser Elise Van Sas bij 23-18 veranderden hier niets meer aan: een blok op Nina Coolman zorgde voor de 25-21 deelzege. Meteen stond het 2-1 op het scorebord.

Oudegem gaf zich met haar vechtersmentaliteit echter helemaal niet gewonnen en sloeg genadeloos terug in set vier. De score evolueerde via 2-5, 5-8 en 8-12 naar 13-17. Hermes bleef op achterstand en alweer een ontketende Nikita De Paepe zorgde in haar ééntje voor de beslissing in het setslot. Met moeilijke opslagen en ook een ace teisterde ze de ondermaatse thuisreceptie: van 16-18 naar 16-22. Meteen was de deelzege een feit: 18-25 en 2-2.

Vierde matchbal

Een tie-break moest de winnaar aanduiden. In die belle verliep de score gelijkopgaand tot 5-4. Bieke Kindt serveerde naar 5-9; Felice Vanassche werkte puik af aan het net. Er vielen ook nog enkele kaarten voor protest tegen de ref : een rode kaart voor Oudegem waardoor Hermes een punt kreeg: van 6-9 naar 7-9, maar ook een gele kaart voor Oostende.

Nikita De Paepe bewees nog maar eens dat ze niet alleen aanvallend het verschil maakte, maar met haar onhoudbare opslagen serveerde ze naar 7-11. Ex-Hermesser Bente Daniëls en Felice Vanassche smashten Oudegem naar 10-14. Hermes gaf zich niet gewonnen en keerde terug tot 13-14, maar de vierde matchbal was helaas de goeie voor de bezoeksters: 13-15. Oudegem won zeker niet onverdiend.

In de terugmatch op woensdag 22 december heeft Hermes een heel zware opdracht . De groengelen moeten winnen met 0-3 of 1-3 ofwel met 2-3 en een golden set winnen. In alle andere gevallen stoot Oudegem door naar de bekerfinale tegen Gent of Antwerpen.

(PR)