Hermes Oostende verliest thriller in de halve finales

Op een zucht greep Hermes Rekkenshop Oostende naast een ticket voor de finale om de beker van België. Na de 2-3-thuisnederlaag wonnen de groen-gelen in Oudegem de terugmatch met 2-3. Maar in de beslissende golden set haalde Oudegem het met 18-16.

Coolman (ex-Hermes) en De Paepe openden het best de initiële set. In de Hermes-defensie leverde Vanden Berghe keurig werk. Na 8-5, 16-13 en 21-18 kwam Hermes Oostende bij 23-23 op gelijke hoogte. Een opslagmisser van Baasdam leek Oudegem op weg te zetten naar deelwinst, maar Leys leidde Hermes op en over Oudegem. Met een netrandopslag van Jacquemyn (25-27) greep Oostende de winst in die eerste set.

Oudegem holde in de tweede set voortdurend (6-8 en 11-16) achter de enthousiaste bezoeksters aan. De Leeuw speelde het duo Leys-Baasdam perfect aan. De defensie van Oudegem zag sterretjes: 18-25.

Oudegem herpakte zich in de derde deelbeurt. De Paepe speelde een hoofdrol: na 7-8 en 16-15 werd het 25-17.

Vele rally’s kenmerkten een hoogstaande vierde set. Hermes scoorde na 20-21 ook 23-25. De eerste ref floot set en match af: Hermes won met 1-3 en was dus bekerfinalist. Onder impuls van de tweede ref werd die beslissing herroepen. Het bleef 23-24, het matchpunt moest hernomen worden en daarna scoorde Oudegem 26-24. Hermes won wel met 12-15 de belle: 2-3 dus.

In de golden set (2-6, 6-6 en 11-9) stak Hermes tweemaal haar hand naar de winst uit maar noch bij 13-14 noch bij 14-15 konden de groen-gelen het afronden. Met 18-16 won Oudegem bij haar tweede matchbal die beslissende golden set. Sets: 25-27, 18-25, 25-17, 26-24, 12-15, 18-16. (PR)