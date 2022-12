Hermes Oostende veegt Kalmthout met droge 3-0 uit ijskoude arena

De Hermes-supporters waren gelukkig met de 3-0-overwinning tegen Kalmthout in slechts 58 minuten. Zo hoefden ze de flinke koude in de sportarena mister V niet te lang ondergaan.

Kalmthout, vorig seizoen kampioen in Nationale 1 en nu dus nieuw in de Liga, moest snel het hoofd buigen voor Hermes Rekkenshop Oostende. Kory White, opnieuw topscorer met 24 punten, serveerde in één ruk in set één naar 6-0.

De kloof werd steeds groter en groter, onder meer dankzij een alweer onhoudbare Charlotte Leys (11 punten): 10-2; 15-5 en 22-8. Ook spelverdeelster Kaatje Masschaele kreeg speelkansen van coach Koen Devos. Na 20 minuten was het 1-0 met droge 25-10-cijfers!

Time-out

In de tweede set herpakte Fixit Kalmthout zich: bij 5-2 serveerde ex-Hermesser Birthe Wittock naar 5-6. Sara Meynants deed daar nog een schepje bovenop en bij 6-10 riep coach Koen Devos zijn team naar de zijlijn.

De time-out had duidelijk zijn effect: Goele Van den Ouweland serveerde in één ruk naar 11-10. Bieke Kindt was heel sterk in blok, maar ook in aanval. Charlotte Leys en Kory White deden ook eveneens duit in het zakje. Met enkele blok-punten werd het 14-11. Kory White serveerde van 19-16 naar 24-16. De derde setbal was de goeie: 25-18.

Van 13-11 naar 25-11

In de derde set evolueerde de score van 3-3 over 9-3 naar 11-8. Ook Paulien Neyt en Tea Radovic kregen hun speelminuten. Toen Charlotte Leys bij 13-11 aan de opslaglijn verscheen, ging het licht volledig uit bij de bezoeksters. Kalmthout kon geen enkel punt meer scoren tegen een collectief klasserijker Hermes : 25-11.

Hermes Oostende blijft vijfde in de rankschikking. De volgende competitiematch is pas op zaterdag 7 januari in en tegen Tchalou. De Oostendse volleyfamilie wacht nog steeds op een datum van de terugmatch van de halve finale van de Belgische beker in en tegen Gent. De eerstvolgende thuismatch in competitie is op zaterdag 14 januari tegen Haasrode Leuven, die andere nieuwkomer in de Liga.

(PR)