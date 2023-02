Hermes Oostende sneuvelt met 1-3 tegen Oostends gekleurd Oudegem

In eigen huis heeft Hermes Oostende, zonder de aan de knie geblesseerde Bieke Kindt, een 1-3-nederlaag geleden tegen Oudegem. Het team van coach Bruno Remaut won nochtans de openingsset.

Heel wat spannende lange rally’s kenmerkten deze aangename wedstrijd. Oudegem won verdiend, maar Hermes verdedigde zich erg knap. Bij Oudegem zijn er vier gewezen Hermessers actief: de speelsters Nina Coolman (13 ptn.), Bente Daniëls (13 ptn.) en kapitein Elise Van Sas én coach Fien Callens. Oudegem met topscoorster Nikita De Paepe (23 punten), evenveel punten als Hermestopscoorster Kory White, nam de beste start in set één: 8-11 en 11-14. Hermes beende terug bij: 14-14. Tot 21-21 losten beide teams elkaar niet. Charlotte Leys serveerde in één ruk naar 24-21, maar toch had de kustploeg nog 3 setballen nodig om af te ronden: 25-23.

In de tweede set miste Hermes compleet haar start. Nikita De Paepe haalde opnieuw haar beste opslagwapen boven: 0-3 en 1-7. Geleidelijk aan kwam Hermes terug via Charlotte Leys (16 punten) en Amber Gesquière (8 punten). Ook Tea Radovic deed haar duit in het zakje: 10 punten. Bij 14-14 stonden de bordjes in evenwicht. Charlotte Coppin zorgde echter vanachter de opslaglijn voor een beslissende kloof. Van 15-17 werd het in een mum van tijd 15-22. De derde setbal was de goeie voor Oudegem: 18-25.

Gelijkopgaande derde set

De derde set verliep bijzonder spannend en gelijkopgaand : 4-4; 7-7; 13-10 en 13-13. Nina Coolman werd even vervangen door Bente Deckers, maar bij 20-18 mocht Nina Coolman terug het terrein op en zij sleurde haar team naar 20-21 en 23-24. Na alweer drie setballen konden de bezoeksters met het kleinste verschil zegevieren : 25-27.

Ook de vierde set startte enorm gelijkopgaand : 4-4 en 10-10. Justine D’Hondt (17 punten) en Bente Daniëls (13 punten) zorgden voor een kloof bij 12-17. Dichter dan 18-20 kon Hermes echter niet meer naderen. Na 20-24 en twee matchballen zorgde een blok van Coolman-Daniëls voor het laatste punt : 21-25 na zeven kwartier volley.

Brabo Antwerp dat won tegen Kalmthout, heeft Hermes Oostende op de vijfde plaats bijgebeend.