Hermes Oostende snakt naar eerste overwinning

Supporters die de prestaties van Hermes Oostende 2.0 volgen, hopen ongetwijfeld al enkele weken dat het team dat in Promo 1 aantreedt zo snel mogelijk een eerste wedstrijd wint. Na zeven speeldagen staat de ploeg van coach Jan-Thomas Missine immers moederziel alleen en puntenloos op de laatste plaats. Zijn speelsters konden in zeven wedstrijden amper vier sets winnen.

Geen enkele speelster was bereid om vorige week enige uitleg te verschaffen omtrent de huidige gang van zaken. Wellicht een teken aan de wand dat het momenteel niet echt gesmeerd loopt en ook niet onmiddellijk een uitleg hiervoor te verzinnen valt.

Nog gemotiveerd

“Ik begrijp mijn speelsters, want ik kan ook niet onmiddellijk de vinger op de wonde leggen. Uiteraard vindt niemand het leuk om week na week te verliezen, maar ik heb niet de indruk dat mijn meisjes niet meer gemotiveerd op het veld komen. We werden eigenlijk nog geen enkele keer weggespeeld en het zit ook niet altijd mee. Ik ben ervan overtuigd dat er voldoende kwaliteit in mijn ploeg steekt om binnenkort het tij te keren. Eén overwinning is hiervoor misschien voldoende.”

Stabieler worden

In het tussenseizoen onderging het nieuwe vlaggenschip van Hermes een serieuze metamorfose, maar de coach wil het vertrek van enkele anciens niet als excuus inroepen voor de mindere prestaties. “Er is nog steeds een vaste kern van ervaren speelsters die al verschillende jaren deel uitmaken van de ploeg. Hun spelniveau moet stabieler worden en dan zullen de resultaten wel volgen. Uiteraard wil ik het liefst de degradatie vermijden, maar ik voel geen druk van het bestuur. We mogen voor de nieuwjaarspauze nog drie van onze vier wedstrijden in eigen zaal afwerken en dat is een groot voordeel. Als we erin slagen om twee keer te winnen, staan we opnieuw tussen de mensen. Voor mijn speelsters zou dit een serieuze opsteker en een mentale boost betekenen. Voor mij zou het alvast een mooi vroeg nieuwjaarsgeschenk zijn”, besluit Jan-Thomas Missine. (PDC)

Zaterdag 18 november om 19.30 uur: Hermes Oostende A – Tievolley Tielt A