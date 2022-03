Hermes Oostende slaagt nét niet in stunt tegen Gent

Tijdens een inhaalwedstrijd op bezoek bij de ongeslagen leider VDK Gent greep Hermes Oostende nipt naast een stunt. Gent won met 3-2.

Hermes Oostende opende knap de wedstrijd en won zowel de eerste als de tweede set: 18-25 en 19-25. Even gaven de groen-gelen de indruk ook de derde deelbeurt te winnen. Gent haalde het echter met 25-21. De thuisploeg sloeg in set vier genadeloos toe: 25-15. In de tie-break opende Hermes het best (0-3), maar via 5-5 en 8-6 sprintte Gent naar 14-10. De kustploeg naderde tot 14-13 en sneuvelde dan op de meet: 15-13.

Het staat nu mathematisch vast dat Hermes Oostende niet mag deelnemen aan de play-offs van de top vier. Zondag speelt Hermes zijn laatste match van de reguliere competitie, op bezoek bij Michelbeke. (P.R.)