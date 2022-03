Hermes Oostende redt zijn vel vanaf derde set

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie in de hoogste reeks heeft Hermes Rekkenshop een heel moeizame zege behaald in Saturnus Michelbeke. Hermes is nu zesde.

Hekkensluiter Michelbeke verraste door de eerste twee sets te winnen. Nochtans vatte Hermes de openingsset goed aan: 7-10 en 12-14. Na 17-17 beukte Michelbeke naar 25-22. In de tweede set ging het van 11-7 over 12-12, 16-14, 19-15 naar opnieuw 25-22.

Pas daarna slaagde de kustploeg erin een antwoord te vinden. Michelbeke moest buigen in set drie. Hermes Oostende startte met 2-4 en 4-9. Saturnus naderde tot 11-13 maar Hermes liep weer weg: 13-20 en 17-25.

In set vier nam Hermes na 14-11 bij 18-18 afstand: 20-25. In de belle ging het na 3-5 via 6-11 naar 5-15. Zo behaalde Hermes, dat zijn vel vanaf de derde set gered had, toch nog de winst. Michelbeke verdubbelde zijn competitiepunten van één naar twee. (PR)