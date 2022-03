Hermes Oostende neemt afstand van Brabo Antwerp en wordt vijfde

Hermes Oostende blijft in de running voor een plaats in de top-vier. Na de 3-1-zege in de inhaalmatch tegen Brabo Antwerp klimmen de groen-gelen van de zesde naar de vijfde stek.

Drie punten oogsten was noodzakelijk voor Hermes Oostende en dat hebben de groen-gelen ook behaald. De kansen op een play-off-ticket (top-vier dus) blijven gaaf.

Hermes schoot het snelst uit de startblokken in de initiële set: 9-5 en 14-8. Charlotte Leys, met 21 punten woensdag Hermes’ topscoorster, diepte de kloof rustig nog verder uit: 25-16. Een 100 procent Belgisch en heel jong Antwerp herpakte zich voortreffelijk in set twee. Met risicovolle opslagen serveerde de bezoekende topscoorster Caitlin Van de Perre (25 punten) naar 2-6 in een mum van tijd.

Thriller

De score evolueerde naar 6-10 en 10-14. Met Charlotte Leys aan het net (15-17) en kapitein Yana De Leeuw aan de opslaglijn ging Hermes erop en erover naar 19-17. Daarna volgde een thriller maar het achtste geklasseerde Antwerp kon haar setballen niet verzilveren bij 23-24 en 24-25. Hermes evenmin bij 26-25, maar bij 27-26 klaarde Hermes de klus met het kleinste verschil: 28-26.

Antwerp, dat uitstekend verdedigde in deze inhaal-midweekmatch, begon alweer met risicovolle opslagen en dat rendeerde in de derde set: 2-6. Charlotte Leys serveerde in één ruk naar 7-6. Merle Baasdam (14 punten) bracht de bordjes in evenwicht bij 10-10. De meeste lange rally’s werden gewonnen door Antwerp. Sara De Donder zorgde met haar stevig opslagwerk voor de kanteling: van 14-11 naar 14-18. Daarop ging het licht uit bij het zesde geklasseerde Oostende: 16-25.

Veel opslagfouten

Amber Gesquiere sloeg vanachter de opslaglijn meteen een 8-2 kloof bijeen in de vierde set. Enkele receptiefouten bij de groengelen zorgden voor 8-6. Antwerp stapelde de opslagfouten op en Hermes domineerde verder de set: 9-8; 14-8 en 19-15. Een superieure Charlotte Leys sleurde haar team naar 25-21 in een match die 1 uur en 33 minuten duurde.

Door deze zege springt Hermes over Charleroi naar de vijfde plaats. Hermes heeft nog steeds haar lot in eigen handen met zaterdag al een thuismatch tegen vice-leider Genk en daarna nog verplaatsingen naar leider Gent en rode lantaarn Michelbeke. Spanning troef bij Hermes en zijn concurrenten. (PR)