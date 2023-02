Hermes Oostende maakt geen enkele kans bij Asterix Beveren

In amper één uur en vier minuten klaarde Asterix Beveren de klus tegen Hermes Oostende dat Bieke Kindt (knie) miste. Het werden harde 3-0-cijfers met vooral een pijnlijke derde set.

Hermes opende het best de openingsset: 0-2 en 3-6. Een gretig scorend Asterix beende aan 9-9 bij en nam vanaf 11-10 afstand: 13-10 en 16-12. Wel naderde Hermes tot 16-15. Zo werd het een boeiende slotfase : 19-18 en 21-20. Daarna beukte Asterix naar 25-20.

In set twee schoten de Hermessers opnieuw het best uit de startblokken: 0-3, 3-8 en 5-9. De opslagdruk van Hermes rendeerde, maar later in de set gingen de Oostendenaars receptioneel onderuit. Van 9-12 reageerde de thuisploeg naar 13-12. Toch proefde Hermes nog eens van een voorsprong (14-15), maar na 16-16 nam Asterix afstand tot 21-17 en 25-18.

Asterix Beveren opende de derde deelbeurt met 4-0. Hermes reageerde tot 4-3 en bleef tot 9-9de thuisploeg storen. Asterix scoorde daarna zes punten zonder antwoord (15-9) en sprintte via 19-11 en 21-12 naar een 25-13-setzege.

Vijfde plaats

Van deze wedstrijd onthoudt Hermes Oostende vooral de sterke inbreng van Charlotte Leys. De top-vier is nu onhaalbaar voor Hermes Oostende dat best probeert die vijfde plaats vast te houden. Zaterdagavond ontvangt Hermes Oostende in de sportarena Mister-V om 20 uur vice-landskampioen LVL Genk.