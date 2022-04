Hermes Oostende lijdt een zware nederlaag in Michelbeke

Op de tweede speeldag van de playdowns heeft Hermes Oostende een zure 3-0-nederlaag geleden in Michelbeke, een ploeg die dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gewonnen had.

Na de 0-3-nederlaag tegen Charleroi moest Hermes zich herpakken in Michelbeke. Maar dat deden de groengelen alleen in de eerste set. Hermes nam zelfs een voorsprong bij 9-12 maar de kustploeg liet dit ontfutselen: 15-13. Hermes beende aan 15-15 bij. Na 20-18 nam Hermes de leiding bij 20-21 over maar een setbal afwerken was opnieuw te moeilijk. Hermes kraakte er twee (23-24 en 24-25), Michelbeke dankte en lachte: 27-25. Hermes won net niet, opnieuw dus!

Michelbeke maakte gehakt van Hermes in set twee: 4-0, 7-1, 8-2, 13-3. Daarna reageerde Hermes eventjes tot 15-7. Na 21-9 scoorden de Hermessers nog vier puntjes: 25-13.

In de derde deelbeurt opende Hermes het best: 0-2, 1-4 en 5-7. Toch liep de thuisploeg van 8-9 naar 16-11 weg. Hermes naderde tot 19-18 maar sneuvelde via 22-18 en 22-20 bij 25-21. Zo verloor de kustploeg deze belangrijke match in Michelbeke met 3-0.

Nog twee wedstrijden

Woensdag 20 april ontvangt Oostende in de sportarena mister V Michelbeke. Zaterdag 23 april volgt de slotmatch in Charleroi. In de huidige rangschikking van de playdowns telt Charleroi 10 punten, Michelbeke 3 en Hermes Oostende 2. De laatste van de reeks moet nog strijden tegen de nummer twee van de tweede reeks.

(PR)