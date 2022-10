Hermes Oostende kwalificeert zich vlot voor de kwartfinales

In de achtste finales om de beker van België heeft Hermes Oostende vice-landskampioen LVL Genk uitgeschakeld. De groen-gelen van coach Koen Devos wonnen met overtuigende 3-0-cijfers.

De ‘driehoek’ Yana De Leeuw-Charlotte Leys-Kory White was beresterk. Bij 4-6 mocht Sien Devos probleemloos serveren naar 14-6: een heus huzarenstukje van een niet te stoppen Sien Devos. Goele Van den Ouweland smashte naar hartelust en zo evolueerde de score naar 19-10 en 25-13 in geen tijd.

Verzwakt Genk

Charlotte Leys boog in set twee een 3-4-achterstand om in een 7-4-voorsprong. Wat de Canadese opposite en fantastische springveer Kory White etaleerde, was alweer indrukwekkend. Zij bewees dat ze een enorme aanwinst is voor Hermes tegen een toch wel verzwakt en verjongd Genk. Kory was topscoorster met 21 punten. Bij 15-13 serveerde kapitein Yana De Leeuw in één ruk naar 21-13. Het licht ging compleet uit bij de Limburgse meisjes: 25-16.

Alweer Sien Devos serveerde van 2-4 naar 7-4 in de derde deelbeurt en Kory White deed hetzelfde: van 7-5 naar 12-5. Goele Van Den Ouweland (11), Charlotte Leys (11) en Kory White (21) waren aan het net onhoudbaar: 17-12. Alweer Sien Devos serveerde naar 21-12. Hermes Oostende was meer dan een maatje te groot voor Genk,waar Laura Meynckens de meest productieve speelster was met 16 punten.

Brabo Antwerp

LVL Genk scoorde amper 43 puntjes: dertien in de initiële set, zestien in set twee en veertien in de derde deelbeurt. De kwartfinales om de beker van België vinden al volgend weekend plaats. Hermes Oostende ontvangt zaterdagavond 5 november Brabo Antwerp in de sportarena mister V. (P.R.)