Hermes Oostende klopt Brabo Antwerp in fantastische playoff-match

Voor een knap gevulde sportarena Mister V speelde Hermes Oostende zijn laatste thuismatch in de Challenge play-offs. De groen-gelen haalden het na ruim twee uur met 3-2. Zo zijn ze zeker van een Europees ticket. Zondag volgt nog de slotdag van de Challenge Play-offs.

In de initiële set serveerde kapitein Yana De Leeuw meteen naar 3-0. Door het overwicht van Hermes was Brabo was voortdurend op achtervolgen aangewezen: 6-1, 13-5; 18-9 en 22-14. De derde setbal van Hermes was de goede. Met haar zesde punt tekende Goele van den Ouweland 25-20 aan. Sien Devos en Kory White hadden in die set ook elk vier punten gescoord.

In de tweede set trok de kustploeg nog nadrukkelijker het spel naar zich toe: 4-4, 11-6 en 20-8.. Bij 25-14 prijkte een 2-0-tussenstand op het scorebord. Charlotte Leys had de setbal benut. Velen verwachtten zich al aan een droge 3-0-zege. In die tweede set produceerden Kory White (7), Charlotte Leys (4) en Goele van den Ouweland (3) de meeste punten.

Individuele fouten

De Nederlandse Famke Boonstra (17 punten), Caitlin Van de Perre (11) en topscoorster Britt Ruysschaert (22) wilden dat vroege Hermes-feestje verpesten. Naar hartenlust tekenden zij vele punten aan. De Brabo-speelsters verdedigden eveneens subliem. Hermes ging receptioneel ook te vaak in de fout. De groen-gelen konden hun aanvallen niet meer afronden. Het spelbeeld kantelde dus in de derde set: 6-6; 11-9 en 12-15. Door Oostendse receptiefouten groeide de kloof van 15-17 naar 15-21. De opslagdruk van Hermes was verslapt. Er sloop twijfel in het Oostendse team. Bij 19-24 smashte Boonstra de 19-25 op het scorebord: 2-1.

Rally’s

Set vier verliep heel spannend. Dat verklappen de tussenstanden. Nochtans diepte Hermes vroeg tweemaal een kloofje uit maar het kon dit niet vasthouden: 4-1 werd 5-6, 11-7 werd 13-14. Enkele lange rally’s verhoogden de spanning. Bij 17-17 sloot Yana De Leeuw zo’n rally met een listig legballetje af: 18-17. Sara De Donder serveerde van 20-19 naar 20-23. Amber Gesquière deed hetzelfde tot 23-23. Bij 23-24 was de eerste Brabo-setbal meteen de goeie: 23-25. Kory White, meestal de Canadese uitblinkster van het team, liet zich in die vierde set op een heel zwakke afwerking betrappen.

Spanning in tie-break

In de tie-break duwden Goele van den Ouweland (Hermes-topschutter met 21 punten) en Charlotte Leys Hermes naar 8-6. Toen Brabo tot 8-9 reageerde, vroeg trainer Koen Devos een time-out aan. Van Den Ouweland scoorde 10-9 en toen nam Brabo een time-out. De spanning nam toe: Hermes nam telkens een puntje voorsprong maar Brabo maakte driemaal gelijk: 12-12. Kory White en Yana De Leeuw verbreedden het verschil tot 14-12. Na 14-13 scoorde Kory White (19 punten) de matchbal: 15-13. In deze tie-break had geen enkele ploeg meer dan twee punten voorsprong genomen.

Hermes Oostende dwong op het terrein het Europees ticket af en schenkt dit aan Bevo Roeselare dat volgend seizoen met een Oostendse ruggengraat in liga aantreedt.