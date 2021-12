Hermes Oostende kent in Limburg een slechte avond

Hermes Oostende leed een vervelende 3-1-nederlaag in Genk tegen Ladies Volley Limburg. De groen-gelen waren enkel in de tweede set duidelijk beter dan hun tegenstandes.

Over het algemeen volleyde Hermes Oostende zwak in Genk. Alleen het midden acteerde een beetje op niveau. Hermes was het beter blokkerende team maar zowel in verdediging als aanval kwamen Merle Baasdam en co tekort.

Het grote verschil tussen beiden ploegen kenmerkte zich op defensief vlak. LVL Genk kon uit 73 verdedigingen38% omzetten in een punt. Hermes boekte in 63 defensies slechts 25 % puntenwinst.

Achter de feiten

Tijdens de eerste set liep Hermes voortdurend achter de feiten aan met een overdaad aan receptiefouten. De tweede set verliep veel beter. Charlotte Leys scoorde nu wel vaak waaronder twee kill-blocks. Ook kon ze twee keer zwaar uitpakken vanop de service lijn. Hermes won die tweede set overtuigend met 16-25.

In de derde set was LVL Genk aanvallend weer beter met een knap afwerkende Hawinkel (topscorer met 17 punten). Daarna maakte Hermes het zichzelf in set vier onmogelijk door negen directe fouten te verzamelen. De setstanden van deze wedstrijd: 25-19, 16-25, 25-21 en 25-21.

Maandag reist Hermes Oostende naar Athene waar het dinsdag en woensdag de achtste finales van de CEV Challenge Cup afwerkt tegen Panathinaikos.

