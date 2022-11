Hermes Oostende keert puntenloos uit Oudegem terug

Voor het tweede opeenvolgende weekend leed Hermes Oostende een nederlaag. Zondagavond verloren de groen-gelen met 3-1 in Oudegem.

Het werd een boeiende match tussen Oudegem, één van de titelkandidaten, én het vernieuwde Hermes. Oudegem won de openingsset met 25-21. Hermes repliceerde in set twee via 16-18 met 20-25.

Zevende plaats

In de derde deelbeurt kon het alle kanten uit. Hermes Oostende had na 16-13 toch de mooiste papieren bij een 22-24-voorsprong maar slaagde er niet in af te ronden en dus op een 1-2-setvoorsprong te komen. Nadat geen van beiden bij het 25ste punt voldoende afstand genomen had, greep Oudegem met een 27-25-setscore de volle buit. Hermes lag in de touwen en kon in set vier geen aanspraak meer maken op nieuwe setwinst. Hermes verloor met 25-14 deze set en met 3-1 de wedstrijd. Zo blijven de groen-gelen op de zevende plaats gerangschikt. Volgende zaterdag is Hermes Rekkenshop Oostende gastvrouw voor leider Asterix Avo Beveren.

(PR)