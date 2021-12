Hermes Oostende houdt de volle buit thuis tegen Michelbeke

Hermes Oostende kende geen moeite met rode lantaarn Saturnus Michelbeke. De groen-gelen wonnen met 3-0 na setzeges met 25-22, 25-11 en 25-21. Hermes klimt naar de derde plaats in de stand.

Loladina Zwaanswijk, die al vele weken heel productief is bij de kustploeg, was ditmaal topscoorster met 15 punten. Charlotte Leys speelde een beresterke partij en was goed voor 14 punten. Merle Baasdam vervolledigde netjes de top-drie met 13 punten.

De Oost-Vlaamse meisjes konden de hele eerste set de schade beperken tot slechts enkele punten:: 4-2, 10-7 en 16-14. Heel even konden ze zelfs op voorsprong komen bij 16-17, maar Charlotte Leys zette vlug orde op zaken: 20-17 en 25-22.

Eénrichtingsvolleybal kenmerkte de tweede set. Amber Gesquiere serveerde naar 6-2. Opvallende vaststelling: bij 10-4 mocht ex-Hermesser Jitse Verbinnen (niet 100 % fit) invallen en ze bedankte meteen met een harde smash : 10-5. Toen verscheen Céline Jacquemyn aan de opslaglijn en zij bleef daar staan tot 18-5. Ook Charlotte Leys en Loladina Zwaanswijk werkten mee aan die 8-0-tussensprint. De score evolueerde verder via 20-7 en 23-9 naar 25-11.

Op inzet en enthousiasme stuurde de bezoekende topscoorster Louka Maertens (12 punten) haar team naar 1-3 en 7-7 in de derde set. Michelbeke kon nog even gelijke tred houden tot 11-11 en 16-15, moment waarop Amber Gesquiere met haar moeilijke opslagen de bezoekende receptie teisterde. Snel wees het scorebord 22-15 aan. Enkele lange rally’s typeerden nog het wedstrijdslot. De Oost-Vlamingen kwamen niet meer dichter dan 23-20. Bij 25-21 en na 1 uur en 8 minuten spel mocht Hermes een nieuwe zege vieren.

De competitie ligt nu drie weken stil, maar Hermes heeft nog één belangrijke opdracht af te werken. Woensdag 22 december reist Hermes naar het Oost-Vlaamse Oudegem voor de terugmatch van de halve finales van de Belgische beker. Aangezien Hermes twee weken geleden thuis de heenmatch verloor met 2-3, weet Hermes wat hen te doen staat om de bekerfinale te spelen op 27 februari in het Antwerpse Sportpaleis. Hermes moet met 0-3 of 1-3 of 2-3 (en winst in de golden set, 2-4 dus) winnen. Spanning gegarandeerd in de lege zaal van Oudegem.

(PR)