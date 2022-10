Hermes Oostende heeft dit seizoen twee ploegen in Promo 4: “We willen zo hoog mogelijk eindigen”

Sinds de start van het nieuwe seizoen telt Hermes Oostende opnieuw vier seniorenploegen. Naast de Ligaploeg en het team van coach Birgen Despodt dat in Promo 1 speelt, telt de Oostendse volleybalvereniging nu ook twee ploegen in Promo 4. Secretaris en duivel-doet-al Mireille Rahoens (58) is coach van beide teams.

“De vierde ploeg zijn eigenlijk de meisjes die vorig jaar kampioen speelden bij de U17 regionaal”, opent de secretaris van Hermes. “We vonden het een goede opportuniteit om hen al een jaartje eerder te laten proeven van volleybal op seniorenniveau. Deze speelsters hadden volgend jaar sowieso de overstap moeten maken. Nu krijgen ze de kans om sneller ervaring op te doen op dit niveau.” Over haar ambitie is Mireille Rahoens heel duidelijk.

Promoveren

“Ik wil met beide ploegen zo hoog mogelijk eindigen. Zowel voor de club als voor de speelsters is het belangrijk dat één van beide ploegen zo snel mogelijk promoveert. Als Hermes drie provinciale ploegen in drie verschillende reeksen heeft, is dat een prima zaak voor de doorstroming binnen de club. Ook voor de meisjes zou het leuk meegenomen zijn, want in een hogere reeks kunnen ze meer ervaring opdoen en nog sneller progressie maken.”

Focus

Robine De Buf (16), kapitein van het D-team, kan zich helemaal vinden in de gedachtegang van haar coach. “Het is een goede zaak dat we nu met onze ploeg in Promo 4 spelen. Vorig seizoen speelden we kampioen en waren we te sterk voor een aantal andere teams. In zo’n confrontaties leerden we niks bij en nu moeten we elke wedstrijd geconcentreerd spelen. De meeste meisjes spelen al verschillende jaren samen, waardoor we goed op elkaar ingespeeld zijn. We kennen elkaar door en door en dat is ook tijdens de wedstrijden een groot voordeel. Soms zijn we nog iets te speels en verliezen we de focus op het spel, maar onze coach is heel gedreven en zorgt er wel voor dat we snel terug bij de zaak zijn”, zegt Robin. “We willen dit jaar liefst zo hoog mogelijk eindigen. We hebben ons goed aangepast aan de seniorencompetitie en zullen er alles aan doen om kampioen te worden. We hebben trouwens al bewezen dat we niet moeten onderdoen voor de C-ploeg en die staan momenteel aan de leiding.” (PDC)