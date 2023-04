Hermes Oostende grijpt ook de volle buit in Tchalou

In Tchalou heeft Hermes Oostende op de vierde speeldag van de Challenge Play-offs een aangename wedstrijd met 1-3 gewonnen. De groen-gelen blijven uiteraard op de eerste plaats gerangschikt.

Tijdens de opwarming blesseerde Goele Van den Ouweland zich aan een vinger. In de loop van de eerste set werd ze vervangen door Tea Radovic. Hermes opende de match het best (0-3) maar keek snel tegen een 8-6-achterstand aan. Na 11-10 beukte de thuisploeg naar 16-11 en 20-15. Hermes naderde nog (20-18 en 23-22) maar sneuvelde aan de meet: 25-23.

In set twee schoot Hermes het snelst uit de startblokken. De Oostendenaars hielden die voorsprong vast: 2-5, 7-12 en 13-20. Hermes won die set met duidelijke 18-25-cijfers.

Het scoreverloop in de derde deelbeurt is ongezien op dit niveau. Tot 5-5 hielden Tchalou en Hermes mekaar in evenwicht. Daarna stond er slechts één ploeg meer op het terrein: 5-13, 6-17, 7-23 en een onwaarschijnlijke 8-25-eindstand.

Tchalou nam het eerste punt van de vierde set voor haar rekening. Hermes antwoordde (1-3) en de verkenningsronde duurde tot 8-8. Hermes nam toen afstand (8-13 en 13-18) maar moest bij 18-18 de thuisploeg opnieuw naast zich dulden. Vanaf 19-20 controleerde Hermes terug het spelbeeld en won het deze set met 22-25.

Middenspeelster Sien Devos bewees opnieuw dat ze de heel grote stap van Promo 1 naar liga perfect verteerd heeft. Ze scoorde trouwens 15 punten. Kory White herhaalde haar topschuttersstatuut: de Canadese tekende 23 punten aan. Tea Radovic en Charlotte Leys waren allebei goed voor 11 punten.

Hermes telt nu zeven punten voorsprong op Brabo Antwerp dat dit weekeinde nog tegen LVL Genk speelt. Woensdagavond volgt de topper om 20.30 uur in de sportarena mister V: Hermes Oostende-Brabo Antwerp. Dat is meteen de allerlaatste match van Hermes in de liga. (P.R)