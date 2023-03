Hermes Oostende grijpt de volle buit tegen LVL Genk

Hermes Oostende en LVL Genk, de voorbije drie seizoenen vice-landskampioen, stonden al voor de vierde maal dit seizoen tegenover elkaar (competitie heen en terug, Belgische beker en nu play-offs). Net als in de drie vorige wedstrijden trok Hermes aan het langste eind. Nu werd het 3-0.

Yana De Leeuw serveerde in set één meteen naar 5-1. De Limburgers vochten echter knap terug via topscoorster Laura Meynckens (17 punten) en Elisa Wijers (10 punten) naar 8-6, 11-10 en 14-14. Na 18-18 kon de kustploeg uitlopen tot 23-19. Hermes had nog drie setballen nodig bij 24-21 om met het kleinste verschil af te ronden: 25-23.

In de tweede set kregen we éénrichtingsvolleybal te zien: Yana De Leeuw serveerde in één ruk naar 9-0. Daarbij waren Sien Devos, Kory White en Charlotte Leys onhoudbaar aan het net. De score evolueerde verder via 12-3 en 14-7 naar 20-9. Topschutter Kory White (21 punten) en Charlotte Leys (17 punten) mochten naar hartenlust punten aantekenen. Het werd 25-13 in amper 18 munuten.

De derde deelbeurt zorgde nog even voor wat spanning: 4-5, 10-8, 16-13 en 18-17. Na 20-18 ging het licht echter uit bij de bezoeksters. Bij 24-19 mocht Louise Gazeau de plaats innemen van Kory White aan de opslaglijn. De eerste matchbal was meteen de goeie: 25-19 na 65 minuten.

Door de 2-3-uitslag in Tchalou-Antwerp vergroot Hermes meteen haar kloof op alle ploegen. Hermes Oostende leidt nu met 9 punten; gevolgd door Antwerp met 6 punten, Tchalou met 3 punten en Genk met 0 punten. Woensdag staat al de topper op het programma in en tegen Antwerp. Bij winst in Antwerp en zaterdag a.s. ook een positief resultaat om 20 uur thuis tegen Tchalou, komt Hermes dicht bij een Europees ticket.

