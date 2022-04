Hermes Oostende gaat ook thuis tegen Charleroi onderuit

Door de loodzware 0-3-nederlaag thuis tegen Charleroi heeft Hermes Rekkenshop Oostende nog helemaal geen zekerheid over een verlengd verblijf in de hoogste reeks. Dinsdag moeten de groen-gelen zich helemaal herpakken in Michelbeke.

Bij Hermes ontbrak nog steeds libero Megan Vanden Berghe (hersenschudding). Fanny Lafeber verving haar als libero. Lafeber. Charleroi was duidelijk naar de middenkust gereisd om zo vlug mogelijk mathematisch zeker te zijn van het behoud. Schwung en enthousiasme kenmerkten het spel van de Karolingers. Na een 2-7-opener serveerde Camille Hannaert in één ruk van 4-8 naar 4-13, een kloof die Hermes niet meer kon dichten.

De amper 19-jarige hoofdaanvalster Pauline Martin (die volgend seizoen terugkeert naar Asterix Beveren) was uitstekend: met 22 punten werd ze topscoorster bij Charleroi. De bezoeksters bleven de openingsset domineren: 7-17; 10-20 en 14-25.

Zelfde elan

Charleroi ging door op hetzelfde elan in set twee: 0-4 en 5-9. Yana De Leeuw serveerde vervolgens naar 9-9. Oriane Moulin deed nog beter vanachter de opslaglijn: 9-16. Alweer Pauline Martin en Candela Salinas (goed voor 16 punten) deden de rest: 13-20; 15-24 en na vier setballen 18-25.

De derde set was de enige set die toch veel spanning bevatte: Charlotte Leys was daarbij de productiefste Hermesser met twaalf punten. De score evolueerde van 7-5 naar 7-9 en 13-13. Charlotte Leys serveerde in één ruk van 16-18 naar 21-18. Bij 23-20 leek setwinst in de maak voor de kustploeg, maar het werd alweer “net niet” zoals zo vaak dit seizoen. Bij 24-23 kon Hermes een setbal niet verzilveren; Charleroi deed dat wel bij 24-25: 24-26 en meteen groot feest bij Charleroi, want de mathematische zekerheid om het behoud was een feit. Charleroi telt nu immers 10 punten, Hermes 2 punten en Michelbeke 0 punten.

Hermes Oostende speelt dinsdag 12 april in Michelbeke. Woensdag 20 april volgt Hermes-Michelbeke. Inzet is de achtste en negende plaats, de voorlaatste en laatste dus. Wie laatste eindigt (Michelbeke of Oostende) moet dan op 30 april en 1 mei nog barragematchen spelen tegen de tweede geklasseerde uit Nationale 1 (Kalmthout of Leuven) met een ligaticket als inzet.

(PR)