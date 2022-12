Hermes Oostende en Gent maken propaganda voor vrouwenvolley

De heenmatch tussen Hermes Rekkenshop Oostende en VDK Gent om de halve finales van de beker van België eindigde na superspannende vierde en vijfde sets op een 2-3-zege voor de Oost-Vlamingen. Niemand is al zeker van het finaleticket.

“Hermes en Gent hebben er een propagandastuk van gemaakt: een ware promotie voor het damesvolleybal. Het thrillerslot in set 4 en 5 was echter niet voor hartlijders bestemd”, stipt Hermes’ persverantwoordelijke Filip Rossel aan. Bij Hermes Oostende stond Bieke Kindt voor het eerst in de basis. Ze nam de plaats van Sien Devos in. In de eerste set zorgde Julie Smeets van achter de opslaglijn meteen voor de beslissende kloof: van 4-5 naar 4-9. Met het ijzersterke “middenduo” Marlies Janssens (25 punten) en Iris Vandewiele (16 punten) werd de voorsprong steeds groter tot 12-19. Aziliz Divoux serveerde van 13-19 naar 13-24. Yana De Leeuw kon nog even milderen tot 16-24, maar de vierde setbal van Gent was de goede: 16-25.

Topschutter Kory White

Een alweer beresterke Canadese Kory White (topscoorster met 37 punten) leidde haar team in set twee naar 5-3. De score verliep verder gelijkopgaand van 8-8 naar 12-12. Alweer een sterk serverende Julie Smeets zorgde via 13-13 voor 13-17. Kory White kon nog milderen tot 17-19, maar receptiefouten bij de kustploeg deden hen de das om: 17-22. Yana De Leeuw serveerde echter in één ruk van 18-23 naar 22-23 met ook een onhoudbare Charlotte Leys aan het net. Gent kon heel nipt afronden in haar voordeel: 22-25.

Ijzingwekkend kalme Radovic

In de derde set voerde Hermescoach Koen Devos 2 wissels door : de 15-jarige Tea Radovic nam de plaats van Goele Van den Ouweland in en Sien Devos verving Amber Gesquière. Sien Devos bewees meteen haar waarde: ze serveerde Hermes van 3-2 naar 8-2. Ook de piepjonge Tea Radovic (10 punten), dochter van Dragan, bleef ijzingwekkend kalm en bewees ook dat ze een bijzonder groot jeugdtalent is met nog een enorme toekomst voor zich. Radovic stuurde Hermes naar 12-4. De twee wissels waren duidelijk geslaagd! Gent gaf zich echter niet gewonnen en keerde terug tot 13-10. Alweer Kory White vergrootte de voorsprong van 19-15 naar 23-15. Een ander groot jong talent (bij Gent), de 18-jarige Eline Van Elsen (14 punten) bracht haar team van achter de opslaglijn terug tot 23-20. De tweede Hermes-setbal was de goeie: 25-21 en er stond 1-2 op het scorebord.

Zes setballen

In de vierde set evolueerde de score via 4-2, 4-5 en 9-6 naar 14-10. Charlotte Leys (18 punten) en Kory White zetten de puntjes op de i en waren zeer productief: 19-14 en 24-21. Wat volgde, was een thriller. 2 matchballen voor Gent bij 24-25 en 26-27 bleven onbenut. Hermes had zomaar eventjes zes setballen nodig om met 30-28 af te sluiten. Een enorme ontlading, want met 1-3-verlies zouden de kansen voor Hermes bij de terugmatch serieus geslonken zijn. (PROB)