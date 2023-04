Hermes Oostende C verliest maar is toch kampioen in Promo 4 D

In een afgeladen volle “Sportdoze” in Blankenberge, voor meer dan 200 enthousiaste toeschouwers, moest Mehoni Zuienkerke nipt de duimen leggen voor een sterk Hermes Oostende. Al had het ook kunnen verkeerd uitdraaien voor de kustmeisjes.

Het is een wedstrijd geworden met twee gezichten. Waren het de zenuwen of de stress, een feit is het wel dat Mehoni plots de pedalen verloor en de foutjes zich opstapelde in die eerste set. Vooral de opslagdruk was heel hoog van Oostende zodat Mehoni geen deftige aanval in elkaar kon knutselen. Het werd een droge 11-25 voor de geel-groenen.

In set twee en drie zagen we plots een herboren Zuienkerke. Weg waren de foutjes, de verdediging stond pal en een Mehoni zonder stress hield de twee opeenvolgende sets voor zich. Opvallend was de aanvalslust van Emmylou Talloen die keer op keer het Oostendse blok kon verschalken. De derde set werd een nagelbijter van formaat en de strijdlust haalde het van de centimeters en plots stond Mehoni 2-1 voor.

Kloofje

In set vier ging het gelijk op en maakte Mehoni zelf nog het eerste kloofje 18-15. Oostende trok er zich niets van aan en kon bij 22-24 de tweede setbal verzilveren en dus ook de titel.

Troostprijs voor Zuienkerke die dan toch nog de belle kon binnenhalen en nog de match kon winnen met 3-2. Dit heeft ook gevolgen voor volgend jaar, want Mehoni strandt op één luttel puntje van Oostende voor de titel maar is de beste tweede gezien over de vier Promo 4 reeksen van de provincie. In principe zien we de blauwe formatie uit het polderdorp volgend seizoen terug in Promo 3.

