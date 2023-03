Hermes Oostende C staat voor de weken van de waarheid: “Deze keer winnen tegen Koekelare ”

De meisjes van Hermes Oostende C hadden vorig weekend weinig moeite om staartploeg Packo Zedelgem C op eigen veld te verslaan. Zaterdag staat wellicht een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen op het programma, want dan komt Apollo Koekelare naar de Mr. V-Arena.

“Het is al van bij het begin van de competitie onze ambitie om kampioen te spelen”, opent receptie-hoek Charlotte Adriaensen (20). “Het ziet ernaar uit dat we goed op weg zijn om dit doel te bereiken. Het is het tweede seizoen dat we met deze ploeg samenspelen en we hangen veel beter aan elkaar dan vorig jaar. We zijn beter op elkaar ingespeeld en maken minder fouten.”

In de heenronde verloor het team van coach Mireille Rahoens enkel op het veld van Apollo Koekelare en tegen de vriendinnen van Hermes D. “De nederlaag tegen de meisjes van het D-team was een grote teleurstelling en hopelijk breekt ons dit niet zuur op in de eindafrekening. Het verlies op het veld van Apollo Koekelare kunnen we zaterdag rechtzetten. Die ploeg is de laatste weken in mindere doen, maar dat wil niet zeggen dat de overwinning nu al binnen is. Eigenlijk moeten we proberen om foutloos te blijven tot de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Mehoni Zuienkerke. Dat wordt de ultieme clash die zal bepalen wie in Promo 4D kampioen wordt.

Charlotte Adriaensen zet na dit seizoen een punt achter haar volleybalcarrière. “Deze leuke hobby valt niet meer te combineren met mijn studies geneeskunde. Eigenlijk wil ik niet stoppen, want ik speel dolgraag volleybal. Stoppen op een hoogtepunt zou schitterend zijn, maar eerst wachten ons nog enkele heel belangrijke wedstrijden. Winnen tegen Apollo Koekelare brengt ons een stapje dichter bij de titel.” (PDC)

Zaterdag 11 maart om 16 uur: Hermes Oostende C – Apollo Koekelare.