Hermes Oostende boekt ook in Kalmthout een 0-3-zege

Op bezoek bij het voorlaatste gerangschikte Fixit Kalmthout kende Hermes Rekkenshop Oostende zondag in de vooravond geen moeite. In 56 minuten zegevierden de groen-gelen met 0-3.

Serverend kende Hermes Oostende een goede wedstrijd. Voortdurend zetten de groen-gelen de tegenstrever onder druk. Nooit kwamen de thuisspeelsters er onderuit. Enkel wanneer Kalmthout Hélène Mertens in stelling kon brengen, dreigde Fixit Kalmthout een beetje.

In de initiële set leidde Hermes via 4-8, 6-16 en 9-21. Hermes won met 13-25. De tweede set opende ook met een 4-8-tussenscore. Na 9-16 naderde Kalmthout tot 17-21 maar Hermes haalde het met 19-25. De thuisploeg hoopte op beterschap in de derde deelbeurt. Daarin gaven de coaches speelkansen aan Louise Gazeau, Paulien Neyt, Kaatje Masschaele en Goele Van Den Ouweland.

Die wissels brachten geen verschil in het matchbeeld. Een geconcentreerd Hermes Oostende bleef bij de les en won makkelijk. Na 6-8 stoomde Hermes lekker naar 8-16 en 11-21 door. De setstand was dezelfde als in de eerste set: 13-25. Tea Radovic (14 punten) en Charlotte Leys (13 punten) speelden een sterke match.

Gelijktijdig verloor Brabo Antwerp met 3-1 in Oudegem. Zo prijkt Hermes Oostende alleen op de vijfde plaats met drie punten voorsprong op Brabo Antwerp. Woensdagavond volgt het duel Brabo Antwerp-Hermes Oostende in de Arenahal van Deurne. (PR)