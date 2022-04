Hermes Oostende blijft ook volgend seizoen in de hoogste reeks na winst tegen Michelbeke

Dankzij een verdiende 3-0-overwinning in de playdowns is Hermes Rekkenshop Oostende zeker van een verlengd verblijf in de hoogste reeks. Saturnus Michelbeke moet nog strijden tegen de nummer twee van eerste nationale.

De oproep naar supporters vond een stevig antwoord: de sportarena mister V was volgelopen voor het beslissende degradatieduel. Michelbeke opende de match het best met 0-2. Hermes reageerde tot 4-4, maar zag de bezoeksters weer weglopen tot 5-7. Opnieuw beende Hermes bij (8-8) en nam Michelbeke een kleine afstand: 8-9. Toen zetten de groengelen orde op zaken met een rush van 8-9 naar 15-9. De beslissende kloof was geslagen. Na 15-11 en 16-12 verscheen een maximale zevenpuntenkloof bij 19-12 op het bord. Met drie puntjes knaagden de bezoeksters de achterstand terug tot 19-15, maar bij 24-17 bedroeg het verschil voor de tweede keer zeven stuks. Hermes zegevierde met 25-19.

Kloof uitgediept

Hermes ging op haar elan door in set twee. Leys en co diepten op een indrukwekkende wijze een kloof uit: 6-0, 10-1 en 15-4. Even scoorden de bezoeksters (16-7), maar daarna volgden twee maximale verschillen van een dozijn punten bij 20-8 en 24-12. Hermes won met 25-14.

De derde set verliep spannender: 2-2, 5-6, 9-6, 10-10 en 14-14. Hermes zette de eindrush het best in (17-14 en 23-21), maar Michelbeke wou niet wijken: 23-24. Hermes nam over, maar kon aan 25-24 ook nog niet afronden. Uiteindelijk won het team van coach Koen Devos met 27-25.

Merle Baasdam scoorde nog eens zo efficiënt als in de heenronde: 21 punten. Ook Charlotte Leys (14) en Loladina Zwaanswijk (11) boekten dubbele cijfers. (P.R.)