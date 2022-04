Hermes Oostende beleefde een heel raar jaar: “Een seizoen van nét niet”

Wat een vreemd seizoen heeft Hermes Oostende achter de rug. Op een zucht van de finale van de beker van België, Europese zeges tegen de Nederlandse kampioen Sliedrecht Sport en de Griekse topper Panathinaikos Athene, maar slechts nipt zekerheid over het behoud in de hoogste reeks.

Acht zeges in zestien speeldagen bezorgden Hermes Rekkenshop Oostende een zesde plaats op negen clubs in de reguliere competitie. Met 50 procent van de zeges, netjes verdeeld over 4 op 8 in de heenronde en 4 op 8 in de terugronde, mag het zich dus een middenmoter noemen.

Nochtans kwam Hermes amper twee puntjes tekort voor de vierde plaats die toegang gaf tot de play-offs om de landstitel. Door de opmerkelijke competitieformule waaide het degradatiespook plots aan Hermes’ venster. Nipt vermeed Hermes die vernedering.

Mentale boost

“Misschien was de thuismatch tegen Michelbeke niet dé belangrijkste match van het seizoen, maar voor het imago van de club was die wel heel belangrijk”, beseft voorzitter Philippe Develter. “Die avond kregen de speelsters mentaal een boost om te tonen wat ze kunnen. Dat was in de loop van het rare seizoen niet altijd gelukt. Je kunt dit seizoen samenvatten als een seizoen van nét niet.”

“Heel vaak eindigden we een set met een klein verschil, maar de meeste van deze sets verloren we. Nochtans hadden we ze allemaal kunnen winnen. Dan deden we dit seizoen mee voor de titel en de beker. Misschien schoten we mentaal een beetje tekort. Je kunt het faalangst noemen. Enkele meisjes konden in moneytime niet op hun volle niveau acteren.”

23 nipte setnederlagen

In competitie, nacompetitie en beker van België betwistte Hermes 44 sets die op een verschil van twee of drie punten eindigden. Daarvan won het er 21 en verloor het er 23. In totaal waren er dus 44 spannende sets op 104 sets die Hermes in eigen land speelde. Dat is 42,3 procent.

Nog iets gedetailleerder? 11 zeges met twee punten, 10 zeges met drie punten, 18 nederlagen met twee punten en 5 nederlagen met drie punten. Maar sommige minieme nederlagen waren heel pijnlijk. De drie verloren sets met twee punten in de 3-1-nederlaag bij Asterix kostten Hermes wel de play-offs.

De verloren set met twee punten in de heenmatch van de halve finales thuis tegen Oudegem was duur. Bovendien verloor Hermes in de terugmatch de golden set ook met twee punten. In de nacompetitie verloor Hermes zeven sets met twee of drie punten (waarvan vijf tegen Tchalou) en dat leidde bijna tot de degradatie.

Vijf blijvers op twaalf

“Onze vijf huidige buitenlanders verlaten Hermes. We nemen wat gas terug. We kiezen trouwens voor meer West-Vlaamse speelsters. Wellicht komt er één buitenlandse versterking. Hopelijk wordt het straks een seizoen van net wel in plaats van net niet”, zegt Develter.

De groen-gelen nemen afscheid van Fanny Lafeber (die vijf seizoenen bij Hermes volleyde), Loladina Zwaanswijk, Lisa Nobel, Merle Baasdam, Milica Misojcic, Céline Jacquemyn en Coline Vincart. De vijf blijvers zijn Charlotte Leys, Yana De Leeuw, Amber Gesquiere, Megan Vanden Berghe en Paulien Neyt. De staf zal dezelfde zijn. Koen Devos en Bruno Remaut blijven coach en assistent-coach.

