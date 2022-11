Hermes Oostende bekert zaterdag voor plaats in halve finales: “Wij zitten in de goede flow, maar het blijft uitkijken”

Zaterdag kan Hermes Rekkenshop Oostende zich al kwalificeren voor de halve finales van de beker van België. Na de overtuigende 3-0-overwinning tegen vice-landskampioen LVL Genk ontvangen de groen-gelen in de kwartfinales Brabo Antwerp. Trainer-coach Koen Devos heeft er een goed oog in, al waarschuwt hij voor zelfoverschatting.

Door de WK-campagne van de Yellow Tigers begon het liga-seizoen pas in het voorlaatste weekeinde van oktober. Hermes won thuis de eerste competitiematch tegen Brabo Antwerp met 3-0. In amper 71 minuten klaarden de Oostendenaars die klus. Vorig weekeinde was er al een eerste bekermoment: opnieuw 3-0-winst, ditmaal tegen LVL Genk. Knappe opslagen van Sien Devos en stevige smashes van Goele Van den Ouweland kleurden de eerste set. Ook Kory White en Charlotte Leys waren zaterdagavond aan het net onhoudbaar.

“Met een sterke opslagreeks namen we meteen een eerste keer afstand. Zo zaten we direct in een zetel. Door onze aanhoudende opslagdruk kende Genk echt moeite in de opbouw”, blikt trainer-coach Koen Devos terug. “In blok focusten we helemaal op hun beste aanvalster, Laura Meynckens. Het midden van Genk functioneerde trouwens niet goed, door onze knappe services. Natuurlijk moesten we ons eigen spel blijven verzorgen en controleren. Dat deden we ook. Zo geraakten we de hele match nooit in de problemen. De wisselwerking van een stevige opslagdruk en verzorgd eigen spel besliste over de winst.”

Bij een vergelijking tussen de competitiezege tegen Brabo Antwerp en de cupzege tegen LVL Genk is Koen Devos duidelijk: hij laat zich helemaal niet leiden door het verschil in punten van de tegenstander. Antwerp scoorde in Oostende 55 punten, Genk tekende amper 43 puntjes aan. ” Vanuit de eigen receptie was het spel in beide wedstrijden even goed. De opslagdruk was tegen de Limburgers iets harder. Daardoor lijkt die bekerzege beter”, zegt hij.

Zelfoverschatting

Hoe het woensdagavond in de competitiematch tegen titelverdediger VDK Gent is gelopen, lees je op onze website kw.be. Zaterdagavond wacht dan al de kwartfinale om de beker van België, een thuiswedstrijd tegen Brabo Antwerp.

“We wonnen in competitie al met 3-0 tegen hen, maar we moeten sowieso opletten. Wij mogen geen zelfoverschatting kennen. Bij hen kan een revanchegevoel meespelen. Antwerp kan de match full risico aanvatten, want het heeft toch niets te verliezen. Maar wij zitten in de goede flow en dat is een voordeel. Tactisch hoef ik ook niet veel te veranderen. Ons onderling competitieduel zit nog vers in het geheugen”, beseft Koen Devos.

De wedstrijd in de Sportarena Mister V begint om 20 uur. Bij winst speelt Hermes Oostende in de halve finale van de beker op zaterdag 3 december (thuis) en zaterdag 17 december (uit) tegen de winnaar van het duel Gent-Charleroi. (PR)