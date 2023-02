Hermes Oostende B wacht een zware klus: “Hopen leider Avelgem hak te zetten”

De dames van Hermes Oostende B moesten vorig weekend niet aan de bak, maar zaterdag wacht hen een pittige opdracht. Leider Kerdavo Avelgem komt immers naar de Mister V Arena.

“Het wordt ongetwijfeld een boeiende wedstrijd, waarin we kunnen tonen wat we waard zijn”, opent receptie-hoek Hanna Vandamme (18). “We zijn de laatste weken goed bezig en we moeten er alles aan doen om die positieve flow zo lang mogelijk aan te houden. We hebben vorig seizoen in de beker bewezen dat we deze ploeg aankunnen. Het is een heel goed team, maar wij zijn heel erg gemotiveerd om het hen lastig te maken. Het is daarenboven in de competitie onze laatste thuiswedstrijd van het seizoen en die willen we heel graag winnen.”

De kalendermaker heeft er inderdaad voor gezorgd dat de pupillen van coach Birgen Despodt hun resterende zes wedstrijden buitenshuis moeten afhaspelen. “Het is niet omdat we dit seizoen op verplaatsing nog geen enkele partij wonnen, dat ik opzie tegen deze reeks uitwedstrijden. We hebben na de winterstop vooropgesteld dat we graag 14 punten willen behalen in de terugronde. Dan moeten we sowieso enkele keren buitenshuis punten sprokkelen.”

“Alle speelsters willen iets rechtzetten in de komende weken. We hebben in het eerste deel van de competitie immers te vaak punten laten liggen tegen haalbare tegenstanders. “Ook in de bekercompetitie willen we nog iets bewijzen”, gaat de student burgerlijk ingenieur verder. “Beaphar Poperinge is geen gemakkelijke tegenstander. Deze ploeg staat niet per toeval bij de kopploegen in Promo 1. In de bekercompetitie is veel mogelijk en we moeten er voluit voor gaan. Eerst wil ik zaterdag winnen tegen Kerdavo Avelgem, want ik wil de leider heel graag een hak zetten”, besluit Hanna Vandamme.

Zaterdag 18 februari om 16 uur: Hermes Oostende B – Kerdavo Avelgem A