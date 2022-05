Hermes Oostende B stijgt naar Promo 1: “Goede stap voor ontwikkeling”

Door een hervorming in Nationale 3 zijn er ook veel stijgers in de provinciale reeksen. Hermes Oostende B, derde in Promo 2A, klimt naar Promo 1.

Vanaf volgend seizoen kent Nationale 3 bij de vrouwen, analoog aan de mannen, een uitbreiding van drie naar vier reeksen. Het aantal promotieplaatsen neemt in West-Vlaanderen ook toe omdat er in het pas afgelopen seizoen in Nationale 3 geen West-Vlaamse dalers zijn.

Passie en drive

Promo 1 kent een grondige vernieuwing wegens drie stijgers en twee dalers. Zo mogen er vijf teams uit Promo 2 klimmen: de kampioenen Pervol Ruiselede en Beaphar Poperinge, de tweede geklasseerden Bevo Beobank Roeselare D en Sportiva Langemark en eveneens het derde gerangschikte Hermes Rekkenshop Oostende B.

“Vooraf waren we op de hoogte dat dit seizoen een speciaal jaar zou zijn op vlak van stijgen en dalen. We zijn daarom heel blij dat we alsnog kunnen stijgen. Dit is een goede stap voor de verdere ontwikkeling van deze groep gemotiveerde meiden”, reageert trainer-coach Birgen Despodt op deze blijde boodschap. “Het is ook heel goed dat we opnieuw een Hermes-team hebben op het hoogste niveau binnen de provincie. Ik zeg nog een grote dankjewel aan alle ouders die dit team ondersteunen. Ook is het heel leuk dat het bestuur deze promotie naar waarde weet te schatten. Onze voorzitter Philippe Develter blijft naast een sympathieke man ook iemand met veel passie.”

Groei

Hermes is de beste van de derde-gerangschikten in Promo 2. De puntencoëfficiënt (aantal punten gedeeld door aantal wedstrijden) was beslissend in vergelijking met Vlamertinge, de nummer drie van Promo 2B. Testmatchen kwamen er niet meer aan te pas.

“De rangschikking van beide reeksen, A en B, leert ons dat we eigenlijk – op vlak van punten – het op drie na beste team van Promo 2 zijn. Onze terugronde was beter dan de heenronde. Dit toont een groei van het team en de speelsters aan. Op vlak van organisatie is het wel een goede keuze om deze nieuwe vorm (puntencoëfficiënt) te hanteren”, zegt Despodt.

Vier nieuwkomers

Volgend seizoen ondergaat de promovendus enkele wijzigingen. Nel Rousseeuw stopt met volleyballen. Er zijn vier nieuwkomers. “Hoekspeelster Lobke De Wispelaere zet de stap van Middelkerke (Promo 2), setter Stien Dumoulin komt van Diksmuide (Promo 1). Middenspeelster Laura Vanisterdael verhuist vanuit Lot naar onze streek en ze kan zo als jonge speelster aansluiten. Hoekspeelster Annelies Verborgh heeft een stukje van haar jeugdopleiding meegemaakt in Oostende. Nadien is ze ingestapt in de volleybalschool”, besluit Birgen Despodt. (PR)