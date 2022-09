Hermes Oostende B start aan nieuw avontuur in Promo 1: “Jonge ploeg met marge”

Na de eerder onverwachte promotie begon vorig weekend voor de dames van Hermes B een nieuw avontuur in Promo 1. Op de openingsspeeldag boden de dames van coach Birgen Despodt goed weerstand tegen Beaphar Poperinge A, maar kwamen net iets te kort.

“Het resultaat (0-3, red.) oogt zwaarder dan het spelbeeld tijdens de wedstrijd”, opent libero Klara Wuyts (25). “We kwamen in elke set net iets te kort, maar zelfs de tegenstanders gaven eerlijk toe dat we zeker ook één of twee sets hadden kunnen winnen. Er waren verschillende lange rally’s, die we jammer genoeg niet konden afmaken. Misschien speelde de stress van de openingswedstrijd in een hogere reeks ons parten, maar we maakten ook te veel individuele fouten. Hierdoor kwamen we in elke set telkens net iets te kort.”

De kapitein van Hermes B ervaart de promotie als een goede zaak voor haar team. “Eigenlijk waren we wat uitgekeken op veel ploegen in Promo 2. Verschillende wedstrijden hielden nog weinig uitdaging in, waardoor we soms ongeconcentreerd op het veld stonden. In Promo 1 kunnen we ons deze ingesteldheid niet permitteren. We zullen elke wedstrijd ook van onze tegenstanders heel veel bijleren. Er wordt in deze reeks veel minder stereotiep gevolleybald. Er steekt meer variatie in het spel en de snelheid van uitvoering ligt een heel stuk hoger.

Genadeloos toeslaan

Aan kracht ontbreekt het zeker niet in onze ploeg, maar we moeten nog leren om efficiënt ermee om te springen. Het heeft immers weinig zin om hard op de bal te slaan als die telkens buiten gaat.”

“Er steekt nog heel wat groeimarge in ons team”, gaat Klara Wuyts verder. “We hebben een jonge, maar leergierige ploeg en onze coach is een vakman, die ons ontzettend goed begeleidt. Wanneer we nog wat beter op elkaar ingespeeld zijn, zullen de resultaten ongetwijfeld volgen. We moeten ook nog wat slimmer leren volleyballen. Aan de overkant van het net staan vaak heel ervaren speelsters, die op cruciale momenten genadeloos toeslaan.”

Wat haar ambities betreft, houdt de kapitein van Hermes B zich liever op de vlakte. “We moeten nog veel stappen zetten om een toonaangevende ploeg in Promo 1 te worden. Dat weten alle speelsters maar al te goed. We willen dit jaar een goede middenmoter zijn. We willen ons vooral bewijzen tegen de teams die net zoals wij nieuw zijn in Promo 1. Op termijn zou het voor de club een goede zaak zijn, mochten we in de nationale reeksen spelen, dit is dit seizoen nog niet realiseerbaar.”

Zaterdag 1 oktober om 19 uur Hermes Oostende B – VT Diksmuide A.