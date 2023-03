Hermes Oostende B is één wedstrijd verwijderd van finale: “De bekerfinale zou een heel mooi afscheidsgeschenk zijn”

De dames van Hermes Oostende B doen het de laatste weken helemaal niet slecht. Met drie overwinningen in vier wedstrijden en een nederlaag tegen leider Kerdavo Avelgem, slaan ze geen slecht figuur in Promo 1. Zondag wacht het team van coach Birgen Despodt (44) met de halve finale van de provinciale beker opnieuw een belangrijke wedstrijd.

“Ik weet dat ik een veeleisende coach ben, maar de laatste weken ben ik best tevreden over de prestaties van mijn team”, aldus Birgen Despodt. “Tegen leider Avelgem speelden we, niettegenstaande het ruime verlies, een heel goeie wedstrijd. Ik voel aan alles dat na de examenperiode de focus van mijn speelsters terug is. Er komen nu enkele wedstrijden aan waarin ze kunnen tonen wat ze waard zijn.”

Eén van die partijen is de halve finale van de provinciale beker tegen Beaphar Poperinge, die komend weekend betwist wordt. “Vorig seizoen verloren we de halve finale en toen hebben we hopelijk een beetje ervaring opgedaan om het deze keer beter te doen. De laatste weken laten mijn speelsters duidelijk uitschijnen dat ze er vol willen voor gaan. Dat is veelbelovend, want Poperinge is een stevige ploeg.”

Ons verlies van vorig jaar is een grote les geweest

Middenspeelster Sofie Stockman (18) is één van de speelsters die hoopt op een stunt in de bekercompetitie. “We weten maar al te goed dat er zondag een sterk team aan de overkant van het net zal staan. Een bekerwedstrijd is altijd iets apart. Je krijgt niet de kans om op te warmen tijdens de wedstrijd met de reserven, zodat je als ploeg onmiddellijk klaar moet zijn. Ik speelde nooit eerder een bekerfinale en ik kijk er wel naar uit om dat eens mee te maken. Twee jaar na elkaar uitgeschakeld worden in het zicht van de finale zou pijnlijk zijn.”

Afscheid Despodt

Doordat de ligaploeg van Hermes Oostende volgend seizoen uitwijkt naar andere oorden, wordt het huidige B-team binnenkort het vlaggenschip en uithangbord van de kustploeg. “Eigenlijk zijn we daar niet mee bezig”, gaat Stockman verder. “We weten wel al dat onze coach niet langer de ploeg onder zijn hoede zal nemen en dat vind ik persoonlijk heel jammer. We hebben heel veel van hem geleerd en hij maakte van iedereen een betere speelster. Het zou mooi zijn, mochten we hem een bekerfinale als afscheidsgeschenk kunnen aanbieden. Als we geconcentreerd en enthousiast spelen en er voluit voor gaan, kunnen we met een bekerfinale en een mooie plaats in de middenmoot van Promo 1 ons seizoen hopelijk in schoonheid afsluiten.” (PDC)

Zondag 12 maart om 16 uur (Groene Meersen Zedelgem): Hermes Oostende B – Beaphar Poperinge A.