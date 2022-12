Hermes C sluit heenronde af tegen Mehoni Zuienkerke: “We beseffen dat het tijd is om stapje hogerop te zetten”

Eén speeldag voor de winterstop is het ongelooflijk spannend bovenaan de rangschikking van Promo 4D. Mehoni Zuienkerke, Apollo Koekelare en Hermes Oostende C zitten elkaar op de hielen en lossen elkaar voor geen vin. Vrijdagavond staat de topper tussen Hermes C en Mehoni Zuienkerke geprogrammeerd. Dat wordt een klapper van formaat. De winnaar kan in elk geval met een gerust gemoed de eindejaarsperiode ingaan.

Middenspeelster Myrthe Desmedt (17) beseft maar al te goed dat het een heel belangrijke partij wordt. “Ik kom er gerust voor uit dat we de ambitie hebben om kampioen te worden. We zijn een hechte groep, die al een hele tijd samenspeelt en we voelen dat we klaar zijn voor een stapje hogerop. In de heenronde hebben we ervaren dat we alle teams uit de reeks aankunnen.”

“Enkel tegen Apollo Koekelare verloren we met duidelijke cijfers, maar toen hadden we als ploeg een mindere dag. We zijn heel erg gemotiveerd om vrijdag in onze vertrouwde zaal een knalprestatie te leveren tegen Mehoni Zuienkerke. Er zullen ongetwijfeld heel wat supporters aanwezig zijn om ons te steunen en dat is een groot voordeel.”

De tegenstrever van komend weekend verloor dit seizoen nog maar één keer en dat weten de speelsters van coach Mireille Rahoens maar al te goed.

Motivatie

“Het is de eerste keer dat ik tegen Zuienkerke speel, maar als je hun resultaten bekijkt, merk je onmiddellijk dat het een heel goede ploeg is”, gaat Myrthe Desmedt verder.

“Onze coach kent ons door en door en weet maar al te goed hoe ze ons moet aanpakken”

“Onze coach zal ons wel goed voorbereiden en motiveren om tot het uiterste te gaan. Mireille is heel belangrijk voor onze ploeg. Ze kent ons door en door en weet maar al te goed hoe ze ons moet aanpakken. We beseffen allemaal dat het tijd is om een stapje hogerop te zetten als we verder progressie willen maken.”

Vriendenbende

“Persoonlijk wil ik graag zo hoog mogelijk spelen. Liefst met deze groep, want we zijn een hechte vriendenbende. We maken samen heel veel plezier op en naast het veld en dat vind ik het belangrijkste. Vrijdag is het echter bittere ernst, want we willen absoluut winnen”, aldus Myrthe Desmedt.

