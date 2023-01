Hermes boekt vlotte 3-0-zege tegen rode lantaarn

In een opnieuw ijskoude en kille Sportarena Mister V heeft Hermes Oostende snel korte metten gemaakt met rode lantaarn Haasrode Leuven. De groengelen hebben meteen 5 op 5 in competitie.

Nochtans nam Haasrode Leuven de beste start in de openingsset: 4-6. Hermes ging erop (6-6) en erover (13-9). Bij 13-11 serveerde Charlotte Leys in één ruk naar 19-11. Deze kloof konden de bezoeksters uit Vlaams-Brabant niet meer dichten: 22-14 en 25-17.

In de tweede set had de kustploeg, weliswaar in mindere doen, toch heel wat problemen met Haasrode. De score evolueerde via 3-4 en 9-6 naar 12-10 en 19-14. Ook het elektronisch scorebord had blijkbaar last van de ijskoude zaal en viel helaas geregeld uit. Marte Dams (15 punten) en Clara Wellens (12 punten) zorgden nog voor de nodige spanning. Hermes kon 2 setballen niet verzilveren bij 24-22 en 24-23; ook Leuven slaagde daar niet in bij 24-25 en 25-26. Na 27-26 en 28-27 was de vierde setbal eindelijk de goeie : 29-27 na een thrillerslot.

In de derde deelbeurt kon Hermes opnieuw op haar topscoorster Kory White (19 punten) rekenen. Ook Bieke Kindt (10 punten) en Charlotte Leys (9 punten) deden hun duit in het zakje. Bij 8-6 mocht Young Yellow Tiger Tea Radovic (8 punten) serveren naar 12-6. Het licht ging volledig uit bij de bezoeksters en Hermes ging door naar 15-10 en 19-12. Na amper 70 minuten stond er 25-17 op het scorebord. Setstanden: 25-17; 29-27 en 25-17

Na de heenronde blijft Hermes knap op de vijfde plaats en dus in running voor een plaats in de play-offs met vier ploegen. Zaterdag a.s. reist Hermes naar Gent voor de terugmatch van de halve finale van de Belgische beker. 0-3- of 1-3-winst of 2-3-winst met zege in de golden set leidt Hermes voor een elfde keer naar de Belgische bekerfinale, dit seizoen zondag 26 februari in het Sportpaleis van Antwerpen. (PR)