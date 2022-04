Hermes B is de laatste weken goed op dreef: “We moeten soms nog slimmer spelen”

De meisjes van Hermes B zijn momenteel duidelijk in betere doen dan hun collega’s die in de Ligareeks uitkomen. De pupillen van coach Birgen Despodt wonnen hun laatste zes wedstrijden en nestelen zich veilig op de derde plaats in de rangschikking.

“Het loopt de laatste weken inderdaad heel lekker”, vertelt Sofie Stockman (17) enthousiast. We trainen al een hele periode drie keer per week en dat werpt zijn vruchten af. In de beginfase van de competitie hadden we wat moeite met de onderlinge afspraken, maar ondertussen is dat probleem helemaal van de baan. Misschien zit een tweede plaats er zelfs nog in. Alle speelsters geloven dat het nog kan. We spelen match per match en gaan altijd voor winst. We zien wel waar we uitkomen.”

Het is een publiek geheim dat de coach van Hermes B voluit op de titel mikte, maar deze doelstelling lijkt dit seizoen niet meer haalbaar.

“We zijn er jammer genoeg niet in geslaagd om te winnen tegen de twee ploegen (Pervol Ruiselede, Bevo Roeselare, red.) die boven ons staan in de rangschikking. In het begin van het seizoen hadden we soms last om gedurende een hele wedstrijd gefocust te blijven. Wellicht is dat de belangrijkste reden waarom het dit jaar niet zal lukken om kampioen te spelen. We moeten ook nog leren om in bepaalde spelsituaties wat slimmer te spelen”, aldus de middenspeelster van Hermes B.

“Volgend seizoen blijft zo goed als de hele ploeg samen en dat is een serieus pluspunt. We hangen als groep immers heel goed aan elkaar. Ook buiten het volleybalgebeuren spreken we vaak met elkaar af. Als we nog een jaartje kunnen groeien onder de deskundige leiding van onze coach zullen we volgend jaar zeker meedoen voor de titel. Birgen begeleidt ons uitstekend. Dankzij hem worden we op technisch vlak allemaal veel beter. Individueel groeien we enorm en dat komt ons samenspel ook ten goede.”

Uitlaatklep

“Volgend jaar begin ik aan hogere studies, maar ik ga door met volleyballen. Het is mijn uitlaatklep om alle zorgen en stress opzij te schuiven. Ik hoop later met Hermes zo hoog mogelijk te kunnen spelen, maar als dat niet lukt, ben ik ook tevreden. Zolang ik maar kan blijven volleyballen.”

(PDC)