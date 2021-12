Hermes B blijft ambitieus na heenronde: “Het blijft ons doel om te promoveren”

In Promo 2 spelen de dames van Hermes B zaterdag hun laatste wedstrijd voor de winteronderbreking. Momenteel staat het team van coach Birgen Despodt op een mooie derde plaats, maar de achterstand op de twee ploegen die voor hen staan, is aanzienlijk. Tijd voor een terugblik en een evaluatie van de vooropgestelde ambities.

“Eigenlijk hebben we het niet slecht gedaan”, opent Klara Wuyts (24) het gesprek. “In het begin van het seizoen speelden we te weinig consistent, maar er is ondertussen al duidelijk een gunstige evolutie merkbaar. We zijn een jonge ploeg en we kunnen allemaal nog heel veel bijleren.”

De libero van Hermes B verdoezelt geenszins dat het haar ambitie blijft om samen met het team te promoveren naar Promo 1. “Bevo Roeselare is een heel sterke ploeg en wellicht wordt het moeilijk om hen nog bij te benen. Maar een tweede plaats behoort zeker tot onze mogelijkheden. Het is in de terugronde belangrijk dat wij geen punten meer laten liggen tegen lager geklasseerde ploegen.”

Onvoldoende geconcentreerd

“In de heenronde hebben we te vaak punten laten liggen omdat we onvoldoende geconcentreerd aan een wedstrijd begonnen. Dit moet echt beter. We moeten elke wedstrijd starten met de drive om de partij met 3-0 te winnen. Onze laatste wedstrijd spelen we tegen de huidige leider en wie weet, zorgen we dan voor een verrassing”, aldus Wuyts.

“We zullen hoe dan ook strijden voor de tweede plaats, want de kans is groot dat deze plek zal volstaan voor promotie. Het team is klaar voor een stapje hogerop, maar dan moeten we een foutloze terugronde spelen. Als we zaterdag in onze laatste wedstrijd van de heenronde de drie punten pakken, zijn we op de goede weg.” (PDC)

Zaterdag 11 december om 19 uur: Hermes Oostende B – Volley Team Brugge B