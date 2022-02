Herlinde Clarysse (42) stopt als speelster bij Jumpers in Middelkerke

Over enkele weken hangt een belangrijke speelster van Jumpers Middelkerke A definitief de sloffen aan de haak. Herlinde Clarysse (42) is een monument bij de kustploeg, maar op het einde van het seizoen zet de Nieuwpoortse een punt achter een rijkgevulde sportieve loopbaan.

“Ik voel dat het tijd is om de fakkel door te geven aan jongere speelsters”, opent Clarysse. “Eigenlijk besliste ik vorig jaar al om te stoppen, maar ik wou mijn carrière niet afsluiten na een coronaseizoen. Voorzitter Jurgen Faillie drong wat aan om nog een jaartje door te gaan en ik heb toegegeven. Niet dat ik er spijt van heb, maar ik voel dat het fysiek steeds zwaarder wordt. De dag na een wedstrijd doen al mijn spieren pijn en dat is niet echt leuk.”

Toekomstvisie

Herlinde Clarysse heeft een rijkgevulde volleybalcarrière van dertig jaar bij verschillende clubs achter de rug. “Ik begon te volleyballen bij Leffinge en trok als 16-jarige naar VOG. Deze Oostendse club bestaat ondertussen al lang niet meer. Daarna speelde ik nog bij Nieuwpoort en Gistel om uiteindelijk veertien jaar geleden weer bij Middelkerke te belanden.”

“Jumpers is een mooie club die de laatste jaren onder de leiding van de huidige voorzitter echt goed werk levert. Jeugdspeelsters worden systematisch klaargestoomd om de plaats van de anciens in te nemen in de fanionploegen. Er is een duidelijke toekomstvisie die door iedereen gedragen wordt. Het is alleen een beetje jammer dat de resultaten tegenvallen. Het gevoel op het veld is goed en dat is veelbelovend voor de toekomst. Jonge meisjes moeten immers voldoende tijd krijgen om te leren en ervaring op te doen”, zegt ze.

In drie decennia heeft de Nieuwpoortse heel wat zien veranderen in en rond de volleybalvelden. “Ik heb de spelregels verschillende keren weten veranderen. Het was ongetwijfeld de bedoeling van de bond om de sport aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Dat is eigenlijk niet echt gelukt… toch zeker niet in de kustregio. Heel wat grote en minder grote clubs zijn verdwenen. De vijver waaruit gevist kan worden, is heel klein en jonge gasten hebben momenteel keuze zat qua mogelijkheden om te sporten. Nochtans draait de jeugdwerking bij Jumpers op volle toeren. Dat bewijst dat we goed bezig zijn.”

Gewonnen bekerfinale

Om de mooiste herinnering uit haar lange carrière boven te halen, moet Herlinde toch even diep nadenken. “Als je zo lang volleybalt, is het moeilijk om te kiezen. Ik ben ooit Speelster van het Jaar geweest en dat blijft een mooie herinnering, maar de gewonnen bekerfinale met Gistel is ook een hoogtepunt. Ik hou ook enkele vriendschappen voor het leven over aan mijn sportieve loopbaan. Ik zal altijd met plezier terugdenken aan de tijd dat ik volleybalde.”

Geen coach

“Ik verlaat Jumpers enkel als speelster, maar ik blijf me inzetten als bestuurslid. Onze dochter speelt bij de U17, zodat ik nog vaak aanwezig zal zijn tijdens de wedstrijden van Jumpers. Coach worden is niet voor me weggelegd, want daarvoor heb ik een veel te druk professioneel leven”, besluit de immer vriendelijke Herlinde Clarysse.