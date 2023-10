Herenploeg Volley Heuvelland staat voor mooie uitdaging

Na de derbyzege tegen Roepovo Poperinge C heeft de herenploeg van Volley Heuvelland twee overwinningen op de teller, waarmee hij nu al beter doet dan vorig seizoen. Brecht Verhaeghe is op 41-jarige leeftijd nog bijzonder gedreven om een vervolg te breien aan de veelbelovende competitiestart.

De heren van Volley Heuvelland konden vorig seizoen slechts één zege op hun conto schrijven. Twee overwinningen na vier speeldagen illustreren de progressie die Brecht Verhaeghe en ploegmaats hebben geboekt. “We tellen nu zestien spelers in onze kern tegenover slechts negen vorig seizoen, en dat maakt toch wel een aanzienlijk verschil”, duidt setter Brecht Verhaeghe. “Iedereen moet vechten voor zijn plaats en dat komt het niveau op training alleen maar ten goede. Ook onze coach Wim Vercruysse heeft voor een nieuwe drive gezorgd. Dat zag je vorig weekend in de derby tegen Roepovo Poperinge. We verloren de eerste set, maar daarna hebben we collectief de rug gerecht en zo alsnog de drie punten gepakt.”

“Zo leven we met een heel goed gevoel toe naar de thuismatch tegen Volley Bredene. Dat wordt weliswaar andere koek, vorig seizoen verloren we twee keer met vrij zware cijfers tegen de kustboys. Het wordt alvast een mooie uitdaging voor ons, we kunnen vrijuit zonder druk volleyballen en wie weet zit er dan wel een stuntje in.”

Broer en dochter

De 41-jarige Brecht Verhaeghe breit bij Heuvelland een tweede hoofdstuk aan zijn carrière als actief volleyballer. “Tot aan mijn hogere studies heb ik altijd bij Menen gevolleybald. Enkele jaren geleden begon ik opnieuw recreatief bij Vriendenkring Heuvelland en kreeg zo de smaak weer volop te pakken. Het is bijzonder leuk om hier tussen dat jonge geweld te staan, en als mijn lichaam het toelaat hoop ik zeker nog enkele jaren voort te gaan”, besluit de broer van voorzitter Bart Verhaeghe, die ook de prestaties van dochter Geike in reeks Promo 4 op de voet volgt. (TVI)