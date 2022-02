Heren Wivo Wingene reekskampioen in Promo 3A

Met nog één wedstrijd voor de boeg hebben de heren van Wivo Wingene zich zaterdag op het veld van Volley Bredene B tot kampioen gekroond. Nu wacht hen nog een eindronde met de betere ploegen van beide reeksen om de stijgers naar een hogere reeks aan te duiden.

Het team van coach Kurt Wallaeys verloor enkel op de openingsspeeldag met de kleinste score van Davolo Loppem. Alle andere wedstrijden werden gewonnen.

“In de reguliere competitie wacht ons nog één wedstrijd tegen Knack Roeselare E en ook deze zouden we graag winnen. Ik had voor de aanvang van de competitie niet verwacht dat we reekskampioen zouden worden, maar mijn jongens verdienen deze titel. Nu moeten we bewijzen in de nacompetitie dat we een plaats in Promo 2 waard zijn.”

Ook Mike Schillewaert, coach van Volley Bredene B, gaf eerlijk toe dat de titel van reekskampioen verdiend is voor Wivo Wingene. “Dit is de beste ploeg van de reeks, maar ik ben blij dat mijn jongens vandaag getoond hebben dat ze ook goed kunnen volleyballen.”

De wedstrijd eindigde op een duidelijke winst (0-3) voor Wivo Wingene tegen een moedig Volley Bredene B dat bij momenten heel goed aanklampte (16-25, 17-25 en 20-25). (PDC)