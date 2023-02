Heren Volley Oudenburg-Gistel tegen leider Rembert D: “We zullen ons best moeten doen tegen die jonkies”

Door vijf overwinningen op een rij klampen de heren van Volley Oudenburg-Gistel (VCGO) zich stevig vast aan de vijfde plaats. Zaterdag staat in eigen huis een topper op het programma. Dan staan de jonkies van Rembert Torhout D aan de overkant van het net.

“We doen het de laatste weken niet slecht”, opent receptie-hoekspeler Hendrik Spysschaert (38). “We staan vijfde in een reeks met veertien ploegen en dat is voor ons team een heel degelijke prestatie. We staan immers zelden twee weken na elkaar met dezelfde ploeg op het veld en dat is weinig bevorderlijk voor de automatismen binnen de ploeg. Verschillende spelers kunnen zich niet elk weekend vrijmaken, maar gelukkig beschikken we over een ruime kern. Het is gelukkig niet onze ambitie om te promoveren. Winnen is leuk, maar niet het belangrijkste. Zolang iedereen maar plezier beleeft aan zijn hobby.”

Komend weekend komt de onbetwiste leider van Promo 3 naar Gistel afgezakt. De tieners van Rembert D verloren dit seizoen nog geen enkele wedstrijd en moesten zelfs nog geen enkel punt prijsgeven. “Het wordt ongetwijfeld een speciale wedstrijd. Enerzijds omdat we niet in onze vertrouwde zaal in Oudenburg spelen, maar in sporthal Zomerloos in Gistel. Anderzijds staan we als anciens tegenover een piepjonge ploeg die het uitstekend doet. Wat die jonge gasten presteren, is gewoonweg formidabel.”

“Als we hen één puntje kunnen afsnoepen, zorgen we voor kleine stunt”

“We zullen er uiteraard alles aan doen om de partij te winnen, maar het wordt moeilijk. Als we hen één puntje kunnen afsnoepen, zorgen we voor een kleine stunt. Als we compleet staan, kunnen we elke tegenstander aan, maar ik vrees dat het zaterdag ook niet zal lukken om met ons sterkste team de leider te ontvangen”, aldus Spysschaert.

Jeugdwerking

Enkele jaren geleden was het voortbestaan van de herenploeg van VCGO serieus in gevaar. Enkele oudere spelers haakten af en er stonden geen jeugdspelerse klaar om hen te vervangen. Ondertussen zijn de donkere wolken boven de ploeg verdwenen.

“Enkele spelers, zoals ikzelf, zijn teruggekeerd en binnenkort zullen spelers die nu nog bij de U17 uitkomen klaar zijn om in te stromen. Dat zijn leuke vooruitzichten, maar onze ambities wijzigen niet. We willen een goed figuur slaan in Promo 3 en af en toe voor een verrassing zorgen. Het is vooral belangrijk dat de jeugdwerking verder uitgebouwd wordt. VCGO is op dat vlak heel goed bezig.”

“Rembert Torhout is wat jeugdwerking betreft een voorbeeld voor veel andere volleybalverenigingen. Zaterdag spelen we tegen tieners die een prima jeugdopleiding genoten. We zullen als routiniers ongetwijfeld ons mannetje moeten staan om het hen moeilijk te maken”, besluit Hendrik Spysschaert.

(Philippe Decruynaere)

Zaterdag 18 februari om 20.30 uur: Volley Oudenburg-Gistel – Rembert Torhout D