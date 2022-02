Heren Volley Oudenburg-Gistel blikken terug op geslaagd seizoen: “Voor ons hoeft die nacompetitie niet”

De heren van Volley Oudenburg-Gistel werkten vorige zondag in eigen huis hun laatste wedstrijd van de reguliere competitie af. Tegen Volley Bredene B zijn de jongens van coach Jens Ballière erin geslaagd om het seizoen in schoonheid af te sluiten.

“Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we misschien tweede zouden eindigen. Alles hangt af van de beslissing van de bond in verband met de wedstrijden van Davolo Loppem. Als de uitslag van die wedstrijd teruggebracht wordt naar een forfaitscore in ons voordeel zit een tweede plaats er nog in. We hebben momenteel een heel degelijk team. We moesten enkel onze meerdere erkennen in kampioen Wivo Wingene.” Over de nacompetitie in Promo 3 heerst nog grote onduidelijkheid en dat zint de coach van VCGO allerminst. “Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, want na twee coronajaren weet niemand nog hoe die nacompetitie georganiseerd wordt. Voor ons zijn die wedstrijden eigenlijk een toemaatje, waar we niet echt naar uitkijken. Het is al langer geweten dat we niet willen promoveren. Iedereen volleybalt uitsluitend voor zijn plezier. Sfeer en amusement vinden we het allerbelangrijkste.”

Jeugdspelers

“Volgend seizoen verandert er weinig in onze ploeg”, gaat Ballière verder. “Enkele spelers worden binnenkort vader, maar zij zullen wellicht gewoon blijven volleyballen. Het is de bedoeling om stapsgewijs ook jeugdspelers te integreren. Volgend seizoen zal één jongen, die nu bij de U15 speelt, meetrainen. Doordat er dit seizoen ook twee nieuwe spelers aansloten, is de toekomst van ons team voor enige tijd verzekerd.”

Duo

Momenteel wordt de herenploeg van VCGO door een duo gecoacht. Dieter Demaree en Jens Ballière zullen ook volgend seizoen de ploeg onder hun hoede nemen. “Het klikt goed met Dieter en de afspraken zijn duidelijk. Er is geen enkele reden om de samenwerking stop te zetten. We hebben beiden een druk professioneel leven en kunnen op deze manier onze hobby blijven combineren met onze beroepsactiviteiten.”

(PDC)