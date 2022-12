Heren Volley Oudenburg-Gistel ambieert top vijfplaats: “We kunnen elk team in de reeks aan”

De heren van Volley Oudenburg-Gistel (VCGO) moesten vorig weekend hun meerdere erkennen in VT Menen, maar staan na elf wedstrijden nog steeds mooi in de buik van de rangschikking van Promo 3. Voor de winteronderbreking staat zaterdag nog een thuiswedstrijd tegen de buren uit Bredene op het programma. Winst betekent quasi zeker een plaatsje in de top vijf.

“We staan eigenlijk waar we thuishoren”, opent speler-coach Jens Balliere (32). “Door het samenvoegen van beide reeksen is het niveau in Promo 3 er serieus op vooruitgegaan. Een plaats in de top drie zal dit jaar wellicht niet meer tot onze mogelijkheden behoren. We kunnen elk team in de reeks gerust aan, maar op zaterdagmiddag kunnen we zelden met een voltallige ploeg aantreden. Dat was vorige week in Menen ook het geval. Gelukkig hebben we in het begin van het seizoen twee Oekraïense jongens kunnen inlijven. Het zijn stevige spelers die voor een surplus aan kracht zorgen. Een gebrek aan spelers blijft echter ons grootste probleem”, aldus nog de speler-coach.

Jeugdspelers

Jens Balliere is sinds dit seizoen fulltime coach van de herenploeg van VCGO. “Na het definitief afhaken van Dieter Demarée, wegens een te drukke professionele agenda, neem ik met plezier deze taak op mij. Ik help hiermee de ploeg en doe het graag. Het is belangrijk dat de herenploeg van VCGO blijft bestaan, zodat jeugdspelers op termijn kunnen doorstromen. De meeste spelers worden stilaan een jaartje ouder, maar als er binnenkort enkele jonge gasten bijkomen, is de toekomst van de ploeg verzekerd.”

“Zaterdag zullen we tegen Volley Bredene B nog eens alles geven”, gaat de coach van VCGO verder. “Als we drie punten binnenhalen, zit een plaats in de top vijf er misschien nog in. Het zou top zijn, mochten we voor de winterstop nog enkele plaatsjes kunnen opschuiven. Meestal zijn we voltallig als we in eigen huis spelen en dan kunnen we altijd iets meer. Plezier maken blijft voor iedereen het belangrijkste, maar regelmatig winnen is ook best leuk”, besluit Jens Balliere glimlachend. (PDC)

Zaterdag 17 december om 20.30 uur: Volley Oudenburg-Gistel – Volley Bredene B.