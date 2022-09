Heren Volley Bredene willen ook in derde nationale hun mannetje staan: “De hechte groep is onze sterkte”

Zondag start het serieuze werk voor de heren van Volley Bredene. Met een verplaatsing naar JTV Zele-Berlare beginnen de kustjongens immers aan hun avontuur in derde nationale.

“Het was een moeilijke voorbereiding met heel wat ups en downs”, geeft boegbeeld Stan Cattrijsse (23) eerlijk toe. “Vooral de onbeschikbaarheid van Michiel en Robin Jongbloet waren een serieuze tegenvaller. Beiden hebben vorig seizoen zo goed als alle wedstrijden gespeeld en zijn heel belangrijke pionnen. We hebben enkele goede wedstrijden gespeeld, maar we hebben te vaak verloren om van een geslaagde voorbereiding te spreken. Bij verschillende jongens moet de grote vorm nog komen.”

Uniek moment

“Niettemin heb ik er alle vertrouwen in dat we zondag gemotiveerd en geprikkeld aan de start van de competitie zullen komen. Het is voor iedereen een uniek moment in zijn carrière. We zullen er alles aan doen om het behoud te verzekeren, want dat is het hoofddoel voor dit seizoen. We hebben de laatste jaren voldoende bewezen dat we eigenlijk te goed zijn om in eerste provinciale te spelen. Enkel de wedstrijden tegen Rembert Torhout en Knack Roeselare waren nog boeiend. Dan is het goed om eens te proeven van een hoger niveau”, aldus de Bredenaar.

Bij een aantal jongens moet de grote vorm nog komen

Derde nationale is onbekend terrein voor zo goed als alle spelers van Volley Bredene. Enkel coach Patrick Clarysse kent de reeks uit de tijd dat hij VT Diksmuide coachte.

Stabiel blok

“Ik kan de sterkte van de andere teams niet inschatten, maar iedereen beseft heel goed dat er sneller gespeeld wordt in derde nationale. We zullen een stabiel blok nodig hebben, want op dit niveau zijn de aanvallen van de tegenstrever moeilijker te verdedigen. Het wordt belangrijk om weer te leren verliezen en ons te herpakken na een nederlaag. In eerste provinciale waren wij vaak de betere ploeg en dat went snel. Nu zullen we vooral punten moeten pakken tegen haalbare tegenstanders. We zijn een hecht team en als het nodig is vechten we voor elkaar. Dat zal volgend seizoen zonder enige twijfel ook weer onze sterkte zijn”, aldus de ploegbegeleider van Volley Bredene.

Geen onderschatting

Over het team dat zondag aan de overkant van het net staat, weet Stan Cattrijsse enkel dat ook zij op het einde van vorig seizoen sterk speelden in de eindronde voor promotie. “We zaten niet in dezelfde poule, maar ook Zele-Berlare won al zijn wedstrijden, waardoor ze net als wij promoveerden. We onderschatten hen zeker niet en weten maar al te goed dat het belangrijk is om goed te starten aan een nieuwe competitie.” (PDC)

Zondag 18 september om 18 uur: JTV Zele-Berlare A – Volley Bredene