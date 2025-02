Heren Volley Bredene stopt in derde nationale

De heren van Volley Bredene, die al enkele jaren goed hun streng trekken in derde nationale, kennen geen gemakkelijk seizoen. De zoektocht naar een nieuwe coach was een ware lijdensweg en een hele resem belangrijke spelers waren verschillende weken geblesseerd, waardoor de ploeg voor de jaarwisseling zeven wedstrijden op een rij verloor.

In januari kende kapitein Stan Cattrijsse (25) met zijn ploeg een betere periode, maar de voorbije weken verloren de kustjongens alweer tegen haalbare tegenstanders. Of één en ander te maken heeft met de beslissing die vorige week in de bestuurskamer genomen werd, is een open vraag. “We hebben inderdaad beslist om vanaf volgend seizoen niet langer in de nationale competitie aan te treden”, aldus Cattrijsse. “Daar zijn verschillende redenen voor, maar de belangrijkste zijn het gebrek aan spelers en de zware financiële last die wedstrijden op dit niveau met zich meebrengen. Na dit seizoen hangen immers een drietal belangrijke spelers de sloffen aan de haak en dit betekent een belangrijk kwaliteitsverlies. Doorgaan in derde nationale is zinloos, want we vrezen geen waardige vervangers te vinden voor de jongens die stoppen. Als je weet dat onze ploeg de helft van het budget voor de fanionteams nodig heeft om financieel rond te komen, is het niet moeilijk om de beslissing van het bestuur te begrijpen. Tot overmaat van ramp hield onze coach Steve Delanghe het onlangs ook voor bekeken. Naar mijn mening zijn dat voldoende argumenten om een doorstart van onze ploeg in derde provinciale te rechtvaardigen. Veel jongens vinden het heel jammer, want we hebben de voorbije jaren voldoende bewezen dat we de meeste ploegen in derde nationale aankunnen”, stelt de kapitein van Volley Bredene.

Beste van zichzelf

Stan Cattrijsse is niet van plan om zijn sportieve geluk in een andere club te gaan zoeken. “Ik blijf Volley Bredene trouw en ik verwacht van de andere spelers dat ze ook in derde provinciale elke wedstrijd het beste van zichzelf geven. Eerst wil iedereen dit seizoen in schoonheid afsluiten. Er staan immers nog enkele mooie wedstrijden tegen toppers uit de reeks op ons programma.” (PDC)