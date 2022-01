Heren Volley Bredene mikken voluit op tweede plaats: “Knack nog bijbenen wordt moeilijk”

Voor de heren van Volley Bredene duurt de winterstop een week langer dan initieel voorzien. De thuiswedstrijd tegen VKt Torhout werd door meerdere coronabesmettingen bij de tegenstander immers uitgesteld. De komende weken wacht hen een belangrijk drieluik met wedstrijden tegen Citivo Gits, Rembert Torhout en Ruvo Ruddervoorde.

“Momenteel ben ik een tevreden coach”, vertelt Patrick Clarysse enthousiast. “Voor de winterstop wonnen we verdiend tegen Rembert en ook in de beker doen we het niet slecht. Een finaleplaats behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Als je twaalf van je dertien wedstrijden wint, heb je het zeker niet slecht gedaan. Vooral die overwinning tegen Rembert was heel belangrijk. Als we willen meedoen voor de tweede plaats, moeten we de Torhoutse jongens achter ons houden.”

Vier punten verschil

De ervaren coach geeft zonder omwegen toe dat het moeilijk wordt om Knack Roeselare nog bij te benen. “Het verschil met de leider bedraagt maar vier punten, maar ik vrees dat ze ook in de terugronde weinig steken zullen laten vallen. Ik denk dat de kampioen al bekend is en net daarom is die tweede plaats zo belangrijk. We mogen tegen de ploegen die achter ons staan geen punten weggeven. Als dat lukt, staan we er niet slecht voor.”

“Ik ben eerlijk gezegd niet bezig met promotie. We doen er wel alles aan om zo hoog mogelijk te eindigen. Als we de kans krijgen om te promoveren, zullen we die opportuniteit zeker niet laten liggen. Ik denk dat we gerust kunnen meedraaien in een hogere reeks. In derde nationale spelen immers ook Waalse teams en die kunnen we zeker aan. Op enkele posities moeten we mischien uitkijken naar versterking, maar dat zijn zorgen voor morgen”, aldus Patrick Clarysse.

De Bredenaar ziet nog duidelijke groeikansen voor zijn ploeg en wil in de terugronde nog enkele pijnpunten wegwerken. “Onze opslagdruk is al veel verbeterd en dat is een goede zaak. Ons blok kan nog beter, maar ook in dit aspect van ons spel zie ik veel progressie. Als we erin slagen om wedstrijden, waarin we de bovenhand hebben, sneller af te maken, zal ik helemaal tevreden zijn. Eigenlijk hebben we nog geen enkele wedstrijd verloren die we moesten winnen en dat is een pluspunt voor mijn ploeg.”

Wedstrijden uitgesteld

“Hopelijk zullen de coronaproblemen een normaal verloop van de competitie niet verstoren. Er worden veel wedstrijden uitgesteld en dat voorspelt weinig goeds. Ik hoop dat de B-teams in onze reeks zich in sommige wedstrijden niet zullen versterken met spelers van de A-ploeg die niet moeten spelen door een coronabesmetting bij de tegenstrever. Dat zou pas competitievervalsing zijn.”

(PD)