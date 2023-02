Heren Volley Bredene bekert tegen Rembert Torhout A: “Ja, we zijn kansloos. Maar we willen niet afgaan”

De jongens van coach Patrick Clarysse hebben zich vorig weekend herpakt, na opeenvolgende nederlagen tegen VDK Gent en Denderhoutem. De zege tegen Roepovo Poperinge geeft de ploeg wat meer ademruimte in de rangschikking. De focus blijft dus op de competitie. Als ‘tussendoortje’ is er dit weekend de bekerwedstrijd tegen Rembert Torhout A. “We willen vooral niet afgaan.”

“Het trio dat de rangschikking aanvoert is duidelijk een maatje te groot voor de meeste andere ploegen”, zegt sterkhouder Stan Cattrijsse (23). “Alle andere ploegen zijn aan elkaar gewaagd en dat maakt het net spannend. De zege tegen Poperinge was uiterst belangrijk voor het verdere verloop van het seizoen. Als we de volgende wedstrijd tegen VC Tournai ook winnen, kunnen we met een gerust gemoed de rest van de competitie afwerken.”

“Al bij al mogen we tevreden zijn over ons eerste jaar in derde nationale. We sukkelen al het hele jaar met verschillende spelers die wegens blessures voor een langere periode uitvallen. In de heenronde was het ook nog wat zoeken. We moesten duidelijk nog wennen aan het niveau van een hogere reeks”, aldus de kapitein.

Dit weekend staat een bekerwedstrijd op het programma van de kustploeg. In de provinciale beker (nationaal) staat Rembert Torhout A aan de andere kant van het net. Een team dat in de top vijf van eerste nationale staat.

“We weten dat we geen schijn van kans maken tegen de Torhoutenaren, maar zo’n wedstrijd is leuk meegenomen om wat ervaring op te doen. Uiteraard willen we niet afgaan, maar het wordt zelfs moeilijk om één set binnen te halen. Voor de meeste jongens is het de eerste keer dat ze tegen een ploeg van dit niveau spelen. In onze eigen zaal kunnen we altijd wel iets meer, en de sfeer zal ongetwijfeld aangenaam zijn, maar een verrassing zit er niet in. We focussen honderd procent op de competitie.”

Wat met coach?

Het clubbestuur van Volley Bredene is ondertussen volop bezig met de voorbereiding van komend seizoen. “Ik weet niet of onze coach nog een jaar met ons doorgaat, maar de groep ziet het wel zitten. Zo goed als alle spelers blijven, en dat is een pluspunt. Enkel spelverdeler Mike Schillewaert hangt de sloffen aan de haak. Ikzelf blijf zeker bij de club van mijn hart. Ik coach samen met Maxim Clarysse met heel veel plezier het B-team en ben ook bestuurslid. Ik zou niet weten waar ik beter kan zitten dan bij Volley Bredene. Het zou mooi zijn mochten we volgend seizoen kunnen meedoen voor een plek in de top vijf. Maar eerst dit jaar nog enkele mooie prestaties neerzetten, en zaterdag in de beker niet afgaan tegen Rembert.” (PDC)

Zaterdag 4 februari om 20.30 uur: Volley Bredene A – Rembert Torhout A (Beker van West-Vlaanderen nationaal)