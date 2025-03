Heren Volley Bredene B zo goed als zeker van behoud in Promo 2: “Al bij al tevreden over seizoen”

Voor de heren van Volley Bredene B zit de competitie er bijna op. Met nog twee wedstrijden tegen haalbare tegenstanders voor de boeg lijkt een verlengd verblijf in Promo 2 voor de jongens van coach Maxim Clarysse zo goed als zeker. Niet onbelangrijk vermits het B-team volgend seizoen het vlaggenschip wordt van de kustploeg.

“Enkele weken geleden werd bekend gemaakt dat de herenploeg die al enkele seizoenen in de nationale reeksen aantreedt wegens een gebrek aan spelers en financiële middelen opgedoekt wordt, maar dat zal geen gevolgen hebben voor mijn spelers”, verzekert Maxime Clarysse (26) die volgend seizoen niet langer het B-team zal coachen. “Momenteel heeft niemand een duidelijk zicht op een mogelijke heropstart van de A-ploeg in Promo 3. Ik weet echter één ding zeker: Volley Bredene is geen club die spelers laat vallen of afdankt. De jongens die dit seizoen het behoud verzekerden, zullen ook volgend jaar deel uitmaken van de ploeg die in Promo 2 zal aantreden.”

“Al bij al ben ik tevreden over ons seizoen”, gaat de afscheidnemende coach verder. “Onze start was moeilijk, want er is een serieus niveauverschil tussen Promo 3 en Promo 2. Daarna wonnen we vier keer in de heenronde. Sinds de winterstop loopt het door blessures wat stroever en wonnen we nog maar één keer. Komend weekend mis ik opnieuw heel wat basisspelers en wordt het niet simpel om Wivo Wingene te verslaan. Ik hoop nog minstens één keer een driepunter te pakken in de twee resterende wedstrijden.”

Maxim Clarysse weet nog niet welke taak hij volgend seizoen opneemt binnen de club. “Ik wil hoe dan ook voldoende tijd vrijmaken om de nodige licenties te behalen om op provinciaal en nationaal niveau te coachen, want in de toekomst wil ik zeker opnieuw langs de lijn staan. Zelf nog volleyballen zit er wellicht niet meer in. Alles hangt er een beetje van af of Volley Bredene volgend seizoen met een herenploeg start in Promo 3. Coach worden van het damesteam dat degradeert naar Promo 2 zal ik niet doen, want mijn vriendin speelt in die ploeg”, lacht Maxim Clarysse. (PDC)

Zaterdag 22 maart om 20 uur : VC Wivo Wingene – Volley Bredene B