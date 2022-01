Heren Volley Bredene B hopen op goede terugronde: “Misschien eens stunten tegen topper uit de reeks”

Sinds enkele jaren brengt Volley Bredene twee herenploegen tussen de lijnen. In de schaduw van het team dat in Promo 1 tot de betere ploegen van de reeks behoort, spelen de jongens van coach Mike Schillewaert een eerder onopvallend seizoen in Promo 3.

Libero Marten D’Haenen (17) is een van de beloftevolle jongeren die deel uitmaakt van de jonge ploeg. “Ik had eigenlijk verwacht dat we het minder goed zouden doen. De meeste jongens in de ploeg en ook de coach zijn nieuw. Het is normaal dat we wat tijd nodig hebben om goed op elkaar ingespeeld te geraken. Ik merk echter dat de afspraken steeds beter gekend en opgevolgd worden. Dat belooft voor de terugronde.”

Het B-team werd opgericht om de oudere jeugdspelers, die dreigen af te haken omdat ze niet in aanmerking komen voor de A-ploeg, toch nog speelkansen te bieden. “Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg van de club”, gaat de scholier van het Sint-Jozefsinstituut in Oostende verder. “Door het uitvallen van een libero mag ik ook regelmatig meetrainen met het A-team. Hierdoor leer ik ontzettend veel bij. Ik blij wel heel nuchter, want ik moet nog heel wat progressie maken om het niveau van Promo 1 aan te kunnen.”

Marten D’Haenen steekt niet onder stoelen of banken dat corona een negatieve invloed heeft op zijn sportieve ontwikkeling. “Ik denk dat mijn niveau wat is blijven hangen doordat ik vaak binnen gezeten heb. Ik heb verschillende maanden weinig getraind en dat is niet goed voor een jonge speler. Hopelijk kan ik de opgelopen achterstand nog wegwerken. Daarom zou het goed zijn dat we de competitie kunnen afwerken en er niet al te veel wedstrijden meer uitgesteld worden.”

Veel bijleren

Over de ambities van zijn team is Marten heel duidelijk. “Ik zou heel graag onze huidige plaats behouden en misschien zelfs nog enkele plaatsen klimmen in de rangschikking. Een stunt tegen een van de betere ploegen uit de reeks zou de groep heel veel deugd doen. Persoonlijk zou ik graag een goed seizoen spelen en zoveel mogelijk bijleren. Hopelijk kan ik ook regelmatig een meerwaarde betekenen voor mijn ploeg.”

(PDC)