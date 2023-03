Heren Volley Bredene A willen in schoonheid afsluiten: “Graag eens set winnen tegen ploeg uit de top drie’

De heren van Volley Bredene A traden onmiddellijk na de winterstop tegen de sterkste ploegen van de reeks aan en die twee confrontaties werden kansloos verloren. Daarna hebben de jongens van coach Patrick Clarysse zich stevig herpakt en geen enkel punt meer laten liggen, waardoor ze vrijwel geruisloos een mooie vijfde plaats in de rangschikking veroverden.

“De eerlijkheid gebiedt mij te erkennen dat we die mooie serie overwinningen niet tegen de sterkste ploegen van de reeks hebben neergezet”, geeft Clarysse volmondig toe. “Het zijn wel heel belangrijke driepunters als je het behoud wil veilig stellen. Het blijft als promovendus een mooie prestatie dat we nu al zeker zijn van een verlengd verblijf in derde nationale. Onze start zag er belabberd uit, maar dat kwam doordat verschillende spelers geblesseerd waren en we tegen de betere ploegen van de reeks moesten spelen. Ook nu liggen nog steeds enkele jongens in de lappenmand. We zijn dit jaar zeker niet gespaard gebleven van tegenslagen.”

De ervaren coach is ondertussen al volop bezig met de voorbereiding van de volgende jaargang. “Normaal gezien blijf ik bij Volley Bredene. Er moeten nog enkele details geregeld worden, maar ik ga ervan uit dat het in orde komt. Routinier Mike Schillewaert hangt na dit seizoen als speler de sloffen aan de haak en bijgevolg moet uitgekeken worden naar een bijkomende spelverdeler. Verder voorzie ik weinig wijzigingen in de ploeg. Als ik enkele geblesseerde jongens kan recupereren, beschik ik opnieuw over een competitief team voor derde nationale.”

Afscheidsgeschenk

“Uiteraard willen we dit seizoen eerst in schoonheid afsluiten”, gaat Patrick Clarysse verder. “Doordat we nu al zeker zijn van het behoud, voel ik op training iets minder gedrevenheid en concentratie bij mijn spelers. Dat is logisch, maar ik wil dat ze er tot de laatste wedstrijd nog voluit voor gaan. Tegen ploegen uit de top drie hebben we nog geen enkele set gewonnen en daar wil ik graag verandering in brengen. Op de voorlaatste speeldag moeten we naar VC Kalken en dat is een uitgelezen kans om te bewijzen dat we ook tegen één van de betere ploegen uit de reeks een goede prestatie kunnen neerzetten. Uiteraard is de afsluiter van de competitie in eigen huis tegen Knack Roeselare ook een topaffiche. Winst zou een mooi afscheidsgeschenk zijn voor clubicoon Mike Schillewaert”, besluit de gedreven coach van Volley Bredene A.

Zaterdag 18 maart om 20.30 uur: Volley Bredene A –Waasland Kruibeke A