Heren Volley Bredene A speelt op een wolkje: “Ook tegen betere ploegen kunnen we punten pakken”

De heren van Volley Bredene A hebben na een moeilijke start duidelijk hun draai gevonden in derde nationale. In hun laatste vijf wedstrijden moesten ze enkel hun meerdere erkennen in Ertvelde-Evergem, en vorig weekend wonnen ze met het kleinste verschil bij Waasland-Kruibeke. Ze staan nu veilig in de buik van de rangschikking, maar kijken wel vrank en vrij naar boven.

“Het loopt de laatste weken echt lekker”, zegt Maxim Clarysse (24). “We spelen met veel overgave, en de wil om te winnen is heel groot. Uiteraard zit de terugkeer van enkele belangrijke spelers zoals Ruben Seynaeve en Robin Jongbloet er ook voor veel tussen. Onze receptie staat nu beter op punt en we kunnen gemakkelijker positiewissels doorvoeren.”

“Ondertussen is de ploeg ook iets meer vertrouwd met het niveau van derde nationale, want er is wel degelijk een serieus niveauverschil met Promo 1 qua aanvalskracht en snelheid. Zelfs ploegen die niet onmiddellijk tot de betere teams van de reeks behoren, zijn niet te onderschatten. Op dit niveau zijn er geen gemakkelijke matchen.”

“Heenronde afsluiten als zesde zou mooi zijn”

Voor de winterstop mogen de kustjongens nog twee keer in eigen huis aantreden. Dat is geen onbelangrijk detail, en dat weet Maxim Clarysse ook.

“We zijn de verre verplaatsingen ondertussen al gewoon, maar een wedstrijd voor ons thuispubliek in de eigen zaal is een groot voordeel. Tegen VC Gavere zijn we niet kansloos, en ook in de daaropvolgende wedstrijd, tegen topploeg VC Kalken, moeten we voluit onze kans gaan.”

Roeselare verslaan

“Vooral de laatste match voor de kerstperiode, op het veld van Knack Roeselare, is een confrontatie waar alle spelers naar uitkijken. Vorig seizoen zijn we er nooit in geslaagd om te winnen tegen de jongens uit Roeselare. Het zou mooi zijn, mochten we de heenronde kunnen afsluiten op de zesde plaats.”

De polyvalente routinier van Volley Bredene geeft toe dat er na de mislukte competitiestart wat onrust in de ploeg was geslopen.

“Wanneer het als promovendus niet lukt om punten te pakken, is het normaal dat er twijfels opduiken. Ondertussen hebben we bewezen dat we het niveau aankunnen en moeten we erin geloven dat we in elke wedstrijd punten kunnen pakken. We horen thuis in derde nationale, en dat geloof is belangrijk. Zelfs tegen de betere ploegen moeten we in staat zijn om ons mannetje te staan. Als we in onszelf blijven geloven en als team vechten voor elke bal, komen we dit seizoen zeker niet in de problemen.”

