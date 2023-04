Heren VKt Torhout kampioen in Promo 2

Na een schitterend seizoen waarin de sjampetters geen enkele competitiewedstrijd verloren en ook de bekerfinale speelden, zijn de heren van VKt Torhout de oververdiende kampioen in Promo 2.

Het heeft nochtans bloed, zweet en tranen gekost om zaterdagavond in een goed gevulde Torhoutse sporthal de stadsgenoten van Rembert C in de laatste wedstrijd van het seizoen met het kleinste verschil te verslaan. Deze nipte overwinning was noodzakelijk om achtervolger AVC Harelbeke achter zich te houden. Na één jaar verbanning naar Promo 2 spelen de jongens van coach Erik Deseure volgend seizoen terug op het hoogste provinciale niveau. Na een wedstrijd waarin de spanning te snijden was (21-25, 25-17, 24-26, 25-20 en 15-12) barstte een groot feest los waarin de titel uitbundig gevierd werd. (PDC)