Heren Ruvo Ruddervoorde houden op te bestaan: “We moeten enkel nog de kers op de taart zetten”

Afgelopen weekend nam Ruvo op verplaatsing naar Bavikhove nog de maat van hun tegenstrever door met 1-3 te gaan winnen en zo hun vijfde plaats in Promo 1 vast te houden.

Op paasmaandag wordt dan de allerlaatste wedstrijd met inzet gespeeld in De Haan. Daar nemen ze het op in de bekerfinale voor provinciale ploegen tegen kampioen Knack Roeselare C. Daarna gaat de stekker uit de ploeg, de laatste uitmatch in en tegen Ooigem niet te na gesproken.

Vijf procent kans

“We zijn uitermate tevreden dat we kunnen afscheid nemen van de competitie met Ruvo met een bekerfinale”, stelt coach Stefan Moerman. “Het zou nog mooier zijn, moesten we die kunnen winnen, maar dat zal een ander paar mouwen zijn. Ik schat dat we ongeveer vijf procent kans hebben om de beker in de lucht te steken en we gaan ook in die luttele procenten geloven. Onderweg hebben we ook Rembert Torhout en Bredene uitgeschakeld. De nummers twee en drie van onze reeks Promo 1 waren ook geduchte tegenstrevers. Maar van deze beker hadden we in het begin van het seizoen ons doel gemaakt en dat heeft dus geloond.”

Het zou mooi zijn, moesten we de beker kunnen winnen

Heel verrassend kan je het opdoeken van Heren Ruvo niet noemen. “We hebben inderdaad geen aanstormende jeugd die ons kan aflossen. Ons laatste seizoen was er een van ups en downs met veel geblesseerden. Het was iedere week uitkijken wie er kon spelen. Maar nu gaat de stekker eruit. Ik ben wel blij dat ik negen jaar heb mogen spelen met deze geweldige groep waar kameraadschap altijd hoog in het vaandel stond. We hebben in die negen seizoenen vice-kampioen en kampioen in eerste provinciale gespeeld en hebben vier jaar divisie achter de rug. Nu rest ons enkel nog de kers op de taart te zetten en met de beker terug te keren naar Ruddervoorde. Aan onze inzet zal het niet liggen. Daarom graag zo veel mogelijk supporters naar De Haan op tweede paasdag”, besluit hij. (GD)

Maandag 18 april om 19.30 uur: Ruvo Ruddervoorde – Knack Roeselare.